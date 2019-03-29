В России стартовали продажи лимитированной версии Renault Duster

Популярный кроссовер Renault Duster получил лимитированную серию Adventure. Главное отличие, по которому проще всего опознать версию Adventure — это новый цвет темно-серый металлик и глубокая тонировка задних стекол. Также специально для серии Adventure предлагаются новые стильные легкосплавные диски Cyclade R16 полностью черного цвета. Защитные пластиковые расширители колесных арок и боковые молдинги с надписью Duster дополнительно защищают периметр кузова.

Серию Adventure, наряду с отличительной прострочкой отличает комбинированная отделка салона. Помимо этого «приключенческий» Duster получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность синхронизации с приложением для смартфона R&GO. Также Duster Adventure может опционально оснащаться новой мультимедийной системой MediaNav 4,0 с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay. Как и для обычных комплектаций, для версии Adventure опционально доступна система ESP вместе с датчиком контроля давления в шинах, системой помощи при трогании на подъеме и системой контроля тяги.

Renault Duster Adventure оснащается только полным приводом в сочетании с бензиновыми или дизельным двигателями, механической или автоматической коробкой передач. Самый бюджетный вариант с 114-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 л и 6-ступенчатой механикой обойдется в 1 032 990 рублей. Версия с 2-литровым мотором мощностью 143 л.с и с такой же коробкой предлагается за 1 072 990 руб., а с 4-диапазонным автоматом – за 1 122 990 руб. И, наконец, дизельный вариант с МКПП оценен в 1 106 990 руб. Renault Duster Adventure уже доступен во всех дилерских центрах Renault в России.

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