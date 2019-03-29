Обновленный кроссовер Honda Pilot 2019 доступен в шоу-румах дилеров

Объявлен старт продаж 8-местного кроссовера Honda Pilot 2019 модельного года. Экстерьер кроссовера дополнился новым передним бампером с хромированной решеткой радиатора, улучшенными дисками и хромированными элементами корпуса. К светодиодным фарам ближнего света и дневным ходовым огням добавились противотуманные LED-фары, с этого года доступные во всех комплектациях. Повышенную проходимость модели обеспечивает система интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4. Кроме того, Honda Pilot получил интеллектуальную систему ITM, которая позволяет выбрать один из нескольких режимов движения: стандартный, езда по грязи, песку или снегу.

Российским клиентам доступна версия «Пилота» с полным приводом и 3-литровым двигателем V6 PI VTEC мощностью 249 л.с, который способен разогнаться с места до 100 км/ч за 9,1 секунды. В зависимости от интенсивности ускорения, скорости движения и других факторов, силовой агрегат может работать на 3 или 6 цилиндрах. Расход топлива в смешанном режиме составляет 10,4 л. Двигатель адаптирован для России под бензин марки АИ-92.

На российском рынке Honda Pilot предлагается в трех стандартных, но хорошо оснащенных комплектациях Lifestyle, Executive и Premium. Цена автомобиля в базовой версии стартует от 3 214 900 рублей. За эти деньги покупатель получает небольшой комплекс водительских ассистентов (система курсовой устойчивости, помощник при подъеме, датчики контроля давления в шинах и стабилизатор прицепа), электрозеркала и электрорегулировки передних сидений (сами сиденья с подогревом), отделку салона кожей, камеру заднего вида и круиз-контроль. В то же время за микроклимат отвечает кондиционер, а вместо мультимедиа устанавливается аудиосистема с 7 динамиками, системой активного шумоподавления и информационным дисплеем.

В комплектации Executive за 3 564 900 рублей появляются трехзонный климат-контроль, сенсорный монитор с мультимедийной системой, подогрев задних сидений, электропривод двери багажника, передние и задние парктроники, камера бокового обзора и солнцезащитные шторки на задних окнах. Самый дорогой «Пилот» в исполнении Premium за 3 814 900 рублей отличается электролюком, вентиляцией передних сидений, навигацией, DVD-плеером и 10 динамиками, а также мониторами в подголовниках.

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