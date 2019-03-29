Заметки дядюшки Скруджа. Реальный расход Suzuki Jimny

Удивительно, но расход топлива не входит в критерии, по которым оценивают Suzuki Jimny перед приобретением. Неубиваемая подвеска и высокий клиренс, простота и надёжность, но не экономичность.

Понятно, вроде, что 1,3-литровый моторчик на 900-килограммовом автомобильчике с большей частью задним приводом не должен потреблять много даже с автоматом. Однако, поговорив с владельцами Jimny и проштудировав пару тематических форумов, я наткнулся на весьма заметный разброс в показаниях. У кого-то и днём, и ночью, и на трассе, и в лесу, и, что удивительно, в городе расход не выходит за десять литров. Причём на девяносто втором бензине ниже, чем на девяносто пятом. У другого никак меньше пятнадцати по городу зимой не выходит. По трассе на комфортных 90 км/ч может быть и шесть с половиной, и девять. Кто-то лифтует на пять дюймов, ставит тридцать пятые колёса и вообще помалкивает по поводу расхода. Но это крайность, обычно дюйм диаметра колеса прибавляет пол-литра к расходу.

А ещё удивили экономические показатели на бездорожье. Я-то привык к правилу, мол, съезжая в грязь, рассчитывай на тройной расход против привычного. А тут все в один голос: ну двенадцать — четырнадцать, может, чуть больше…

Словом, беря на тест Jimny, я в наибольшей степени интересовался городом и бездорожьем, а трассовые пробеги полагал сократить до минимума. Получилось всё совсем не так, как планировалось. Во-первых, я никак не мог выработать бак до нуля. Три дня колесил по рабочим делам, а стрелка как прилипла на середине шкалы. Теперь-то уже знаю, что у Jimny «синдром плоского бака», как я это называю. Первая половина расхода как бы укорачивается и показания на приборе быстро меняются. Зато вторая половина удлиняется, будто это не машина, а гибрид какой-то.

В общем, я снова вкатился на заправку, едва касаясь педали газа, под мигающую последнюю чёрточку, проехав после загорания лампочки резерва километров шестьдесят. Бак у Jimny 40-литровый. На заправке вошло чуть меньше тридцати восьми литров бензина, которых — чтобы не томить — хватило почти на 327 километров пробега. Дистанцию примерно можно поделить на три совсем неравные части: около двухсот километров по городу (правда, почти без пробок), километров сто по пригородным шоссе (с пробками) и пару десятков по подтаявшему зимне-весеннему лесу с пробуксовкой и неоднократным застреванием. Была и часовая работа на холостых, пока ваш покорный слуга ползал у подопытного под брюхом, докапываясь до места, не пустившего нас домой. Дети сильно огорчились, что мест в машине только четыре, и, проявив солидарность, ехать на тест отказались, так что по большей части ездил я один или с боевой подругой и полным багажником всякого походно-шанцевого снаряжения.

Итог: средний расход Jimny 2018 года выпуска с мотором 1,3 литра и автоматической трансмиссией получился 11,6 литра на сотню километров. Больше, чем вы думали? Исключите зиму, терпеливую раскачку в снегу по двери, желание всех догнать и всюду успеть и получите желаемые 8,5, но на меньшее лучше не рассчитывайте.

Текст и фото Игорь Губарь