Испытание путешествием

Дорога 12 000 км

Время в пути 3 месяца

Машины экспедиции УАЗ «Патриот»,

Toyota Land Cruiser 200

Компания Red Off-road Expedition провела серию внедорожных экспедиций по территории четырёх стран. Их партнёром стала компания Continental со своим брендом General Tire, которая предоставила организаторам шины Grabber AT3 и Grabber X3 МТ. Для покрышек знаменитого американского бренда это стало настоящим испытанием, из которого, надо признать, они вышли с честью

В распоряжении экспедиции во главе с Евгением Шаталовым были две модели: General Tire Grabber AT3 — всесезонная шина для использования как на шоссе, так и на бездорожье и General Tire Grabber X3 МТ — разработанная специально для тяжёлых внедорожных маршрутов. Их общий пробег превысил 12 000 км, при этом глубина протектора уменьшилась всего на 3 мм. И это учитывая тот факт, что маршруты проходили по сложнейшим внедорожным участкам Грузии, Турции, России и Казахстана

Идиллические пейзажи горных районов сменялись дикими грунтовками,

усыпанными острыми, как бритва, камнями, но за всё время

экспедиции не случилось ни одного прокола

Несмотря на боевой внедорожный рисунок протектора,

Grabber X3 МТ показали себя вполне комфортными дорожными шинами.

Хотя, конечно, их стихия — непролазная грязь

Пробег включал в себя скоростные автострады и скалистые тропы Турции, незакреплённые пески Мангистау и усыпанные камнями горные участки Байбурта, подъёмы на гору Арарат и степные дороги Казахстана. В Башкирии автомобили прошли по болотам, глиняным горным проходам и грунтовкам с поперечной колеёй. Другим словами, 12 000 км всех типов дорожного покрытия и его полного отсутствия

Grabber AT3 вполне подходит под определение универсальной

внедорожной шины. Она комфортна на трассе и способна на подвиги вне дорог.

Главное — не переоценивать себя и её возможности

Автомобильное путешествие, особенно по нетуристическим маршрутам, — прекрасная возможность узнать ту часть страны, которую не разглядишь из окна отеля all inclusive. Это сулит немало сюрпризов, но чаще всё же приятных

Ни с чем не сравнимое ощущение победы — вот что чувствуешь,

когда добираешься на своём автомобиле

до красивейших мест планеты

Текст Вадим Клепнёв

Фотографии Red Off-road Expedition