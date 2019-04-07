Архар по имени Dodge

В 1990-е годы Chrysler въехал с современным среднеразмерным пикапом, модернизированным в 1991 году, и сильно устаревшим большим Dodge RAM (то есть «Баран» или даже «Архар», учитывая дизайн шильдиков). В его основе была конструкция, появившаяся на конвейере ещё в 1972 году. Конечно, автомобиль не раз модернизировали, а в 1991-м даже установили подчёркнуто брутальную радиаторную решетку, однако на фоне конкурентов «Архар» смотрелся весьма архаично. Положение усугублялось ограниченным набором модификаций. К примеру, в качестве самого мощного двигателя предлагался 5.9-литровый V8, в то время как у конкурентов были силовые установки куда солиднее — 7.4 л у GM и 7.5 л у Ford.

Настоящий «вайперовский» мотор под капотом пикапа RAM SRT10

ПЕРЕГОРЕВШИЙ ФЕНИКС

Руководство концерна, естественно, было в курсе сложившейся ситуации, а потому работы над преемником почтенного ветерана начались ещё в 1986 году. Создатели концепт-трака Louisville Slugger первоначально планировали унифицировать его по кабине с минивэном и тем самым снизить издержки. Однако от столь радикальной идеи быстро отказались в пользу более традиционного проекта Phoenix, появившегося в 1987-м. Машина была решена в едином корпоративном стиле с перспективным пикапом Dodge Dakota, выход которого был намечен на 1991 год. И вот ещё одна странность, появившийся в 1992-м очередной Ford F‑серии сильно напоминал опытный Dodge. Уж не агент ли конкурентов работал среди дизайнеров Chrysler?! Ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Как бы там ни было, к 1989 году Phoenix был почти готов. Но как раз в это время вице-президент Chrysler Боб Лютц стал активно продвигать суперкар Dodge Viper с гигантским двигателем V10. Мотор разрабатывался в сотрудничестве с инженерами Lamborghini, но с точки зрения конструкции был вполне традиционным для Америки — нижний распредвал и два клапана на цилиндр. Сразу же появилась идея поставить V10 на пикап, тем более что Dodge по-прежнему нуждался в большом бензиновом моторе. К сожалению, новая «супердесятка» никак не помещалась под капот проекта «Феникс». Кроме того, Лютц посчитал дизайн «стальной птицы» слишком скучным, что, по его мнению, могло оттолкнуть покупателей. А учитывая, что продажи полноразмерных пикапов Dodge на переломе 1980-х и 1990-х годов и так колебались в промежутке между плохими и посредственными, невыразительный дизайн вполне мог утащить грузовое отделение компании на самое дно.

Dodge Ram 1500 Sport

Т‑300, НО НЕ ТЕРМИНАТОР

В общем, художникам дали команду срочно искать принципиально иной образ для нового проекта, который назвали Т‑300. При этом разрешалось не ограничивать себя в творческих замыслах, и в поисках вдохновения специалисты Dodge под руководством главного дизайнера Филиппа Пейна принялись изучать фотографии старых грузовиков 1940–1950-х годов, обращая особое внимание на Dodge Power Wagon и даже пикап-внедорожник Studebaker. А чтобы проветриться, они направлялись на стоянку тяжёлых грузовиков, исследуя современный дизайн и даже организацию внутреннего пространства машин дальнобойщиков (в частности их заинтересовали самодельные держатели чашек и документов, а также их расположение). Предварительный результат был представлен публике уже в 1990-м в виде концепта Dodge Little Red Truck, созданного на базе серийного Dodge Dakota для отвлечения внимания конкурентов. Причём один из вариантов довольно точно воспроизводил дизайн будущего Dakota 1991 года, а второй, с агрессивно-спортивной внешностью, выпустили вроде как просто так — эдакий шоу-кар, напоминающий, как писали журналисты, уменьшенный тягач Peterbilt. В общем, не обращайте внимание, господа конкуренты, это всего лишь один из безумных концептов Chrysler, не более того. А через два года стартовал Dodge Viper V10, вызвавший всплеск интереса к продукции Chrysler. Дошло до того, что многие покупатели необычного суперкара захотели прикупить себе в коллекцию и пикап в том же стиле. Ждать им пришлось недолго.

ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ!

Под таким слоганом новый RAM въехал в 1994-й модельный год. Эта фраза была тонким стёбом над рекламной компанией GM 1988 года: «Новая игра — новые правила». Эффект получился невероятный! Причём сильнее действительно необычного дизайна с отдельными крыльями публику поразила топ-модель с V10 под капотом. Кое-кто даже сравнивал появление «супердесятки» с запуском в серию в 1930-м Cadillac с мотором V16. Масло в огонь подливала реклама, намекающая, что RAM с V10 обгоняет другие пикапы даже с полной нагрузкой и прицепом на буксире. Одновременно запускались намёки, что «десятка» под капотом «Архара» взята прямиком от Viper, что дополнительно подогревало интерес. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что это было не так. Мотор для пикапа c электронным многоточечным впрыском и пятью катушками зажигания действительно имел тот же рабочий объём, что и «десятка» Viper — 8 литров. Одинаковыми были диаметр цилиндра и ход поршня (101,6х98,55 мм). Однако моторы развивали разную мощность и крутящий момент: у Viper — 400 л. с. и 631 Нм, а у Dodge RAM V10 Magnum — 300 л. с. (310 л. с. c 1999 года) и 610 Нм. Степень сжатия — 9,1:1 и 8,4:1. Материал головок и блока цилиндров у Viper — алюминиевый сплав, а у RAM — чугун. Соответственно, пришлось поставить разные поршни, шатуны, клапаны и т. д. Таким образом, при всей своей схожести двигатели отличались намного сильнее, чем, к примеру, V8 «Чайки» ГАЗ‑13 и колхозного ГАЗа модели 53А.

Интерьер 1994-1997 гг.SRT10

И интерьер 1998-2001 гг.

Удивительно, но в фирменных брошюрах спортивным считался лёгкий пикап 1 500 (на полтонны) с V8 5.2 и 5.9 л, а V10 ставился на более тяжёлые модели — 2 500 (три четверти тонны) и 3 500 (1 тонна). Причём V10 специально не продвигали как спортивный, а предлагали как альтернативу дизелю — то есть выносливый мотор с большим крутящим моментом, пусть и не слишком экономичный. Но несмотря на это динамика впечатляла — разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимал около 7 сек. Рама и подвеска полностью новые. При этом полноприводная модификация наконец-то получила пружинную зависимую переднюю подвеску вместо рессор. Трансмиссия включала в себя автомат на 4 ступени и ручную 5-скоростную КПП, раздаточная коробка была двухступенчатой, а передний мост — подключаемым.

Что касается интерьера, то его создавали с учётом богатого опыта общения с дальнобойщиками. В результате в максимальной комплектации Laramie SLT новый Dodge RAM поражал невероятным для первой половины 1990-х количеством полочек, ниш, карманов, держателей, отделений для мелочёвки и т. д. Средняя часть переднего трехместного дивана откидывалась и превращалась в подлокотник-органайзер с гнездами и отсеками для всего на свете. Dodge даже запустил рекламную кампанию о том, что предлагает не просто какой-то там очередной пикап, а целый офис на колёсах.

Тщательность в разработке и шикарный мотор привели целевую аудиторию в восторг. RAM 1994 года был признан журналом Motor Trend победителем в номинации «Трак года», а в Техасе получил престижную местную премию Тruck of Texas. Продажи полноразмерных пикапов поднялись более чем в два раза: с 95 542 единиц в 1993 году до 232 092 в 1994-м. Успех закрепили в 1995-м с появлением «полуторной» club-кабины — американцы купили 410 тыс. экземпляров. И вплоть до 2001 года, когда машина уже устарела и утратила преимущество в мощности, продажи держались на довольно высоком уровне. Успеху способствовало и то, что крайслеровские маркетологи постоянно держали публику в тонусе. Например, модернизированный пикап 1998-го модельного года с четырьмя распашными дверьми был представлен на автосалоне в Чикаго в 1997-м самим Бобом Лютцом, переодетым в костюм шеф-повара, на фоне интерьера типичного придорожного кафе: «Если конкуренты предлагают три двери, мы предложим четыре», — говорил Лютц.

RAM Power Wagon (2005) отличался не только мощным

мотором HEMI V8, но и лебёдкой в базе

ХВАТАЙ ЖИЗНЬ ЗА РОГА!

Развивая удачный проект менеджеры Chrysler, точнее с 1998 года уже DaimlerChrysler, продолжили поиск идеальной концепции. В том же 1998-м они выкатили концепт-пикап да ещё и родстер Dodge Sidewinder, напоминавший Viper, переделанный для перевозки грузов. Сходство усиливала вайперовская «десятка» в 640 л. с., что превышало даже мощность суперкара МacLaren (627 л. с.). Изюминкой машины стал спидометр, начинавшийся с отметки 88 миль/ч (140 км/ч). А в 2000 году, вернувшись к идее унификации пикапов и минивэнов, Chrysler представил Dodge MAXX Cab. Нетрудно догадаться, что первый аппарат был принят весьма благосклонно, а вот второй вызвал лёгкое недоумение.

Впрочем, выводы сделали быстро, и в 2002 году любимец публики 1990-х полностью преобразился. Появились новая рама и задние дисковые тормоза, изменилась кабина, но дизайн остался вполне узнаваемым. А главное — новые немецкие хозяева решили ментально вернуться одновременно и в 1960-е, и 1970-е с их удивительными спортивными лимитированными сериями. Первым выстрелил RAM SRT10 (2004), созданный чуть ли не по мотивам Sidewinder. Под его капотом стоял настоящий вайперовский мотор 8.3 л мощностью 500 л. с. и крутящим моментом 678 Нм вкупе с ручной шестиступенчатой КПП или четырёхскоростным автоматом. Разгон до 60 миль/ч занимал 4,9 и 5,3 сек., соответственно, а скорость достигала 248 км/ч, что делало «Арахар» самым быстрым лёгким грузовиком в мире. Следующий шаг — лётная школа, утверждала реклама.

Концепт Dodge Little Red Truck (1990),

созданный на базе Dodge Dakota

Интерьер RAM SRT10

Полноприводные модификации впечатляли не меньше. Во-первых, вернулся легендарный Power Wagon, который можно было оснастить в топе либо бензиновым V8 5.7 л HEMI 345 л. с. с 508 Нм крутящего момента, либо турбодизелем 5.9 л Cummins 600 на шесть цилиндров мощностью 325 л. с. и 812 Нм. Коробок передач было две — шестиступенчатая ручная или пятиступенчатый автомат. Особенности конструкции: подключаемый передний мост, блокируемые электроникой передний и задний межколёсные дифференциалы, а также возможность отключения переднего стабилизатора. Лебёдка была в базе, так же как и защита мотора, КПП, раздатки и топливного бака. Во-вторых, в том же 2005-м можно было заказать лимитированную модель Rumble Bee с полосатой окраской и значком злой пчелы на боковинах в стиле маслкаров конца 1960-х. А в‑третьих, одновременно с «пчелой» вышел уникальный Daytona с огромным задним спойлером, как у гоночного Dodge Charger 1969 года. Машина могла похвастаться 5.7 л HEMI V8, капотом от SRT10 и… крошечной партией всего в 75 штук! Про его скорость достоверных данных нет, а вот разгон до 60 миль/ч занимал примерно 6,8 сек. В 2006 году произвели рейсталинг — дизайн стал более угловатым, фары утратили псевдомерседесовские округлости по низу, появилась полноценная сдвоенная кабина, но главное — Dodge порадовал малоизвестной и, увы, прощальной лимитированной серией Night Runner c радикально чёрной окраской и отделкой интерьера. Причём в этом исполнении можно было купить как обычный RAM, так и SRT10, что вносило некоторую путаницу. Жаль, что в 2006 году праздник для фанатов SRT10 закончился, а в 2009-м подошло время нового поколения…

Текст Георгий Варфоломеев

Фото Из архива автора