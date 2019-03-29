УАЗ Пикап снялся в сериале «Новый Папа»

Во втором сезоне сериала «Молодой папа», который будет называться «Новый папа», глава католической церкви использует для официальных поездок УАЗ Пикап.

В прошлом году Ульяновский автомобильный завод успешно прошел аудит производства от Министерства транспорта и инфраструктуры Италии и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на партию УАЗ Пикап. После чего внедорожники поступили в продажу в Европе.

Создатели сериала, увидев УАЗ Пикап вживую, посчитали, что ульяновский внедорожник – идеальный вариант для будущего «папамобиля». Продюсеры обратились на завод через официального дилера в Италии с просьбой создать подобный автомобиль. Совместными усилиями представителей Ульяновского автомобильного завода, дилера и местного тюнинг-ателье был разработан уникальный автомобиль, который и стал одним из героев сериала.

Новый «папамобиль» оснащен четырёхцилиндровым двигателем ЗМЗ рабочим объёмом 2,7 л, который способен работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Силовой агрегат удовлетворяет экологическим нормам Евро-6. Дополнительное оборудование установлено в Италии. Там же Пикап переоборудовали в «папамобиль», переделав заднюю часть и установив специальный стеклянный купол.

«Новый папа» — продолжение популярного сериала «Молодой папа», в котором рассказывалась история италоамериканского кардинала Ленни Белардо (Джуд Лоу), ставшего одним из самых молодых Пап в истории. Сериал получил множество положительных отзывов во всем мире. А в Италии премьера первых двух серий набрала самый высокий рейтинг за всю историю сети платного телевидения Sky, опередив такие громкие телесериалы, как «Игра Престолов» и «Гоморра». В новом сезоне Папу Римского сыграл Джон Малкович. Премьера продолжения запланирована на ноябрь 2019 года.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен