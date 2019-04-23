Опасайся этого зверя. Polaris RZR XP Turbo S и Turbo EPS

Спортивные снегоболотоходы – самая современная и молодая часть направления UTV. Их владельцы, как правило, тоже молоды и хотят получать от своих машин не только неограниченные возможности, но и массу эмоций. А чтобы сделать поездку на вездеходе эмоциональной, необходим большой технический потенциал и смелые инженерные решения. В преддверии сезона Polaris предлагает несколько таких мотовездеходов — это модели RZR XP Turbo S и RZR XP Turbo EPS Dynamix Edition. Объединяет их новая подвеска RZR Dynamix, но есть и немало различий.

Turbo S – самый своенравный мотовездеход из всех известных RZR. «Опасайся этого зверя», – предупреждает релиз на сайте компании, и лукавства тут мало. Полезный ход подвески модели 635 мм, огромные шины 32 дюйма, двигатель ProStar Turbo 925 мощностью 168 л.с. – с таким набором для машины и в самом деле не существует невыполнимых задач. Ещё один лозунг с сайта «Самозванцам нет места там, где условия суровы, а местность незнакома» прозрачно намекает, что специфический конструктив сайда создавался с предельно серьёзными намерениями. Каждый элемент продуман и выверен: дорожный просвет в 406 мм, высокоэффективная автоматическая система полного привода, усиленное шасси и прочные приводные валы, усиленные рычаги подвески, совершенно новый дизайн и кардинально переработанное место водителя – всё, что необходимо для достижения полноты ощущений.

Вторая версия мотовездехода — RZR XP Turbo EPS Dynamix Edition провозглашает новый уровень устойчивости и управляемости и интересна своей необычной подвеской с настройкой жёсткости на ходу. Активная подвеска RZR Dynamix (доступна и для версии Turbo S) – это первая и единственная в мире интеллектуальная система, предназначенная для бездорожья. Уникальна она тем, что компенсирует удары от дорожного покрытия в реальном времени. А значит вам больше не придётся выбирать между комфортной ездой и максимальной эффективностью — в любой момент движения доступны одновременно оба варианта, поскольку RZR Dynamix самонастраивается в процессе вождения. Например, при прохождении поворота амортизаторы с внешней стороны становятся жёстче и уменьшают крены. По мере роста скорости для обеспечения устойчивости увеличивается жёсткость подвески в целом. В момент прыжка перед приземлением все четыре амортизатора переходят в режим максимальной жёсткости во избежание пробоя, а при торможении вступает в силу антиклевковая автоматика – передние амортизаторы становятся жёстче, тем самым минимизируя опускание передней части. При этом все процессы отображаются на 7-дюймовом сенсорном дисплее Ride Command, управлять которым можно даже в перчатках.

Dynamix Active Suspension создавалась совместно

с компанией Fox — инженеры Polaris разработали электронную

систему управления, а Fox сделали амортизаторы

ЧТО ТАКОЕ DYNAMIX ACTIVE SUSPENSION

Подвеска Dynamix – это техническое решение, на доводку которого инженеры Polaris потратили целых два года. Первые наработки появились ещё в 2011 году, однако зелёный свет проекту дали совсем недавно. Dynamix Active Suspension создавалась совместно со знаменитой компанией Fox — инженеры Polaris разработали электронную систему управления, а Fox построила необходимые амортизаторы. В итоге получилась активная подвеска, считывающая все важные параметры езды и регулирующая амортизаторы на ходу. Компьютер оценивает семь ключевых параметров со скоростью 200 показателей в секунду и выводит их на экран панели Ride Command Dynamix Visualizer. То есть водитель может наблюдать за влиянием системы Dynamix на поездку в реальном времени. Кроме того, ему предоставлена возможность выбрать один из трёх режимов работы (Comfort, Sport и Firm), соответствующих ландшафту и стилю езды, а компьютер создаст комфортные условия работы амортизаторов. В режиме Comfort подвеска максимально мягкая и отлично подходит для спокойной езды по бездорожью. Если вы хотите больше контроля и устойчивости, то нужно выбрать режим Sport – амортизаторы станут жёстче, что улучшит прохождение поворотов на высоких скоростях. Однако если и этого окажется недостаточно, есть экстремальный режим Firm. Ещё одна интересная функция подвески Dynamix касается эффективного торможения. При нажатии на педаль тормоза система автоматически увеличивает жёсткость передних амортизаторов. Это позволяет избежать клевков и сделать торможение более эффективным.

Фотографии Компании-производителя