Вверх по склону. Лавинная безопасность. Часть II

Мы продолжаем рассказ о самых важных правилах, соблюдение которых поможет вам не попасть под лавину, а если всё же попали, не остаться под ней навсегда

Итак, как мы уже говорили, снаряжение и навыки должны быть у всех, кто выезжает на склон. Обязательно! Но как не попасть под лавину? Мы всё время должны просчитывать возможное развитие ситуации, при которой есть хоть малейший вариант под ней оказаться, потому что люди чаще всего не понимают, что их уже накрывает — теряется время на оценку и принятие решения. Правда, у снегоходчика есть плюс — высокая скорость. Можно попытаться уйти от лавины, но нет единых рекомендаций, как и куда. Поэтому каждый склон изначально оценивается, и всегда должно быть готовое решение. И вот этот сценарий прогоняем в голове, тренируем рефлексы. Тогда появляется шанс.

На склоне есть несколько аксиом. Никогда не ехать поперёк — лавина перевернёт. Если накрывает — активировать рюкзак. Важный момент — оценка возможностей. Если вы понимаете, что от снежного вала не убежать, надо оказаться максимально далеко от снегохода. Как и любой тяжёлый предмет в снежной круговерти, он способен сильно травмировать. А значит, как и мотоциклисты, падая, отталкиваемся максимально далеко. Кроме того, важно всегда помнить про опасность и анализировать её. В России не работают лавинные службы, нет мониторинга, чтобы заранее посмотреть состояние того или иного склона. По международным стандартам такой мониторинг есть только в Красной Поляне и Хибинах, на родине лавинной службы. Я рекомендую ориентироваться на информацию МЧС, если склон рядом с городом, если места дикие и никакой информации нет, полагаться только на собственный опыт и снаряжение. Я считаю, что все, кто зарабатывает на зимних видах спорта, кто выпускает людей на склон, ответственны за их безопасность. Тут не может быть ни конкуренции, ни соперничества — только сотрудничество. Надеюсь, что компании, работающие в снегоходной выступят организаторами бесплатных тренингов по лавинной безопасности, все инструкторы и гиды на местах будут проводить вводные инструктажи и проверять наличие необходимого снаряжения у каждого члена группы. Но, как бы то ни было, собственная безопасность — в первую очередь личная забота, поэтому:

Нельзя ездить в одиночку. Любая поломка требует помощи. Отправляясь на маршрут, обязательно зафиксируйте в базовом лагере время возвращения. Тепло оденьтесь и возьмите резерв одежды. Если собираетесь кататься час, возьмите еды на день, если день — на неделю.

Один американский исследователь действий человека при сходе лавины определил факторы риска. Так вот, по его мнению, в 98% случаев причиной их схода являются сами люди, а поведение человека хуже всего поддается прогнозированию. Вот несколько причин, ведущих к кризисной ситуации:

Самоуверенность. Часто гибнут исключительно по этой причине. Перекладывание ответственности на инструкторов и гидов. Их нужно слушать, но не забывать думать самостоятельно. Гонка за снегом и увлечённость целью вопреки здравому смыслу. Лозунг «Победа любой ценой» в горах не приемлем. Использование дилетантских мнений, например, местных знатоков, «бывалых» и т. д.

Лавинное снаряжение — это только страховка, а вовсе не гарантия. Но лучше никогда с ним не расставаться и ни разу не воспользоваться, чем однажды пожалеть, что его нет. Если вы увлекаетесь ездой на горном снегоходе, исследуете новые маршруты, обязательно пройдите тренинг по лавинной безопасности!

Андрей Красилов: «Я считаю, что все, кто зарабатывает

на зимних видах спорта, кто выпускает людей на снег,

ответственны за их безопасность»

ЕСТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПРАВИЛА АПЕКС, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА. В НИХ ПЯТЬ ПУНКТОВ:

1. Анализ склона

Внимательно изучите склон, прежде чем на него ехать. Чётко определите ориентиры входа и выхода так, чтобы избежать столкновений с препятствиями (камни, деревья, обрывы, канавы). Изучите визуальную однородность снежного покрова. Состояние снега на одном склоне может быть разным: от глубокого рыхлого до ветрового наста и даже льда. Будьте внимательны к «лысым» местам на заросшем склоне, возможно, деревья там просто не успевают вырасти из-за схода лавин. Оцените активность и направления ветров на склоне. Помните, ветер — главный архитектор лавин. Представьте, как двигался бы по склону поток воды — так же в случае схода будет двигаться лавина. Определите безопасные места.

2. План А, В, С и D

Мысленно прокатитесь по маршруту. Это ваш план А. План B — запасной маршрут на случай, если вы не справитесь с управлением, изменится структура снега или появятся неожиданные препятствия. План С — это ещё один запасной вариант маршрута, и чем больше вы их запланируете, тем лучше. План D — ваш маршрут и ваши действия при сходе лавины. Если вы продумали их заранее, то не станете метаться и терять драгоценные секунды, пытаясь понять, что делать. Вы будете чётко следовать плану и тем самым спасёте свою жизнь. Мысленно проиграйте сценарий схода лавины, представьте алгоритм своих действий, и пусть он никогда не пригодится вам в реальности.

3. Единственный на склоне

Запомните — один едет, все смотрят. Если все одновременно находятся на склоне, то возрастает не только вероятность столкновений, но при возможном сходе лавины под ней может оказаться вся группа. Спасать будет просто некому! Спасти всем одного можно, одному всех — сложно. Кроме того, введите в своей группе правило — каждый, кто поехал надо мной, желает мне смерти.

4. Круговой обзор (контроль 360 °)

Заехали на склон — контролируйте ситуацию вокруг себя на 360 °. Даже на спуске оглядывайтесь, чтобы удостовериться, что сзади вас не догоняет лавина. Из-за звука двигателя и звукоизоляции шлема услышать крики или шум схода снега практически невозможно.

5. Стоянка в безопасном месте

Место сбора и общей стоянки выбирайте так, чтобы был виден весь склон, и при возможном сходе лавины вы не оказались в её створе. Примите за правило парковаться так, чтобы все могли начать движение одновременно. Никто не должен преграждать путь другому члену группы. Наблюдайте за тем, кто находится на склоне. При возможном сходе лавины первое, что вам необходимо определить — место, где попавший в лавину был последний раз на поверхности. От этого зависит скорость поисково-спасательных работ.

У КАЖДОГО РАЙДЕРА В ГОРАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ: Лавинный рюкзак Лавинный датчик Лавинный зонд Лавинная лопата Аптечка Навыки использования лавинного снаряжения и напарник с вышеперечисленными пятью пунктами

Если соблюдать правила АПЕКС, шансы вернуться со склона живым увеличиваются. Но, отправляясь на снегоходе в горы, всегда будьте готовы к худшему сценарию, тогда, вероятно, случится лучший. Если вы хотите больше узнать о лавинной безопасности, масса информации есть в интернете — книги, тренинги, видео. Лично я рекомендую видео тренингов известных российских лавинщиков и спасателей Макса Панкова и Сергея Веденина.

Текст Евгений Хапов

Фото Андрей Красилов