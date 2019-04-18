Сто лет приключений. General Tire

Компания General Tire, принадлежащая концерну Continental — один из старейших производителей шин в мире. Она была основана 29 сентября 1915 года Уильямом Ф. О’Нилом и Уинфредом Э. Фаусом в городе Акроне (штат Огайо, США). Всемирную известность ей принесла разработанная в 1928 году грузовая ободная лента — флиппер. В те времена обода, особенно грузовые, не отличались высоким качеством изготовления и чистотой поверхности, а все без исключения грузовые шины были камерными. Именно камеры из-за высокой нагрузки на колёса тяжёлого автомобиля повреждались чаще всего. Они просто-напросто протирались о необработанную внутреннюю поверхность обода. Изобретение флиппера позволило прикрыть опорную поверхность камеры и сделать колесо долговечнее, что по тем временам было едва ли не революцией.

В 1930-е годы растущие продажи и желание активно развиваться превратили компанию в международную (благодаря заводу, построенному в Мексике), а с 1955 года шины General Tire стали поставляться на конвейеры американских автопроизводителей для первичной комплектации. В скором времени к ним присоединились бренды со всего света, среди которых были BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Volkswagen и Volvo. В 1987 году произошло ещё одно знаковое событие в истории GT — она стала частью крупнейшего мирового производителя шин концерна Continental.

После объединения американская компания прошла глубокую модернизацию и получила доступ к инновационным разработкам Continental, что серьёзно улучшило качество выпускаемой продукции. Интересно, что в свободную продажу на европейском рынке бренд попадает лишь в 2006 году, где быстро набирает популярность благодаря целому ряду удачных моделей, предназначенных для внедорожников и кроссоверов. Сегодня компания насчитывает около 9 000 сотрудников, располагает заводом в Северной Америке, а также самым большим треком для испытаний шин, на котором проверяются в том числе и шины Continental.

На российском рынке марка появилась относительно недавно, в 2017 году, и модельный ряд поначалу включал в себя только внедорожные модели. Поклонники офф-роуда по достоинству оценили высокое качество и хорошие потребительские свойства General Tire, на которых в нашей стране уже успели организовать несколько международных экспедиций. Сейчас в линейке производителя представлены также легковые шины и покрышки для лёгкого коммерческого транспорта. Нынешний слоган компании «Anywhere is Possible» («Везде — возможно») как нельзя лучше отражает цель, к которой стремятся инженеры, дизайнеры, испытатели и маркетологи General Tire — создавать шины, на которые можно положиться.

Уильям Ф. О’Нил — основатель компании General Tire