Мощнее, ещё мощнее. 5 знаменитых тюнинг-мастерских, делающих супер-внедорожники

Обычно тюнинг внедорожников и пикапов, в отличие от автомобилей других классов, направлен на повышение проходимости. Но это вовсе не означает, что он должен быть скучным, и ведущие мастерские мира доказывают это. Кстати, работу одной из них вы можете увидеть по субботам на Discovery Channel в программе «Взгляд изнутри: West Coast Customs» (12:00 мск). Но есть и ещё несколько известных тюнинг-ателье, на которые мы хотели бы обратить внимание

WEST COAST CUSTOMS

Сложно найти ателье, получающее столько же заказов от знаменитостей, как West Coast Customs, основанное Райаном Фридлингхаусом в Калифорнии в 1994 году. Сам Райан любит повторять, что смог открыть свой бизнес, заняв 5000 долларов у родного деда, но некоторые его знакомые утверждают, что стартовый капитал он накопил, подрабатывая в винном магазине отца. Как бы то ни было, но упорство и креативность, с которыми тюнер подходил к своим проектам, вскоре принесли ему популярность и даже позволили заручиться покровительством звёзд, таких как баскетболист Шакил О’Нил и рэпер Шон Джон Комбс, известный под псевдонимом Пафф Дэдди. Кроме того, в список клиентов West Coast Customs вошли такие глобальные бренды, как Microsoft, Nintendo и Virgin Media, а некоторые проекты компании даже попали на широкие экраны, например, пикап Ford F‑100 1955 года выпуска, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Неудержимые» Сильвестра Сталлоне. Специально для участия в киноленте классический пикап снабдили усиленным кузовом, новым мотором мощностью 428 л. с., автоматической трансмиссией B&M, тормозами Willwood, выхлопной системой Gibson, передней подвеской Mustang, решёткой радиатора Aurora, четырёхрычажной подвеской Heidt на задней оси, спортивными креслами Cerillo, спортивным рулём Flaming River и спортивными шинами Continental. Сразу после съёмок шедевр ушёл с молотка за 132 000 долларов на аукционе Barrett-Jackson.

В отличие от многих тюнинг-ателье, которые предпочитают иметь дело с ограниченным списком брендов или даже одним брендом, а также заточены в основном на доработку автомобилей определённого класса, для West Coast Customs исходники не имеют значения. Более того, компания не раз бралась за весьма нестандартные проекты, например, тюнинг кемпера или доработку автобуса к выставке аниме. Ещё одна отличительная особенность West Coast Customs — за работой его мастеров можно наблюдать, просто включив телевизор. На Discovery Channel по субботам выходит программа «Взгляд изнутри: West Coast Customs», знакомящая зрителей с творческим процессом, который кипит за воротами мастерской. Любителям внедорожников здесь есть на что взглянуть — в разных выпусках программы доработке подвергались Hummer H1, GMC Yukon Denali, Toyota Tundra, Jeep Wrangler, Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Ford Explorer, Chevrolet Suburban и Jeep Compass, а в новом сезоне механики ателье попытаются дать второе рождение столь любимому тюнерами пикапу Ford Raptor.

Под классическими формами кузова Ford F-100 1955 года от ателье

West Coast Customs скрыта суперсовременная

спортивная начинка

KAHN DESIGN

Пакистанца Афзала Кана, владельца Kahn Design, многие сегодня называют королём британского тюнинга. Свой путь к этому титулу он начал, отказавшись от профессии архитектора, которой обучался в университете, и устроившись в конце 1980-х в маленькую компанию, производящую детали из композитных материалов. Объясняя свой выбор, Афзал не был оригинален и сказал, что «в его жилах всегда тёк бензин». Где-то мы это уже слышали, не правда ли?! Обучившись всем профессиональным премудростям, Кан основал собственную компанию со схожим видом деятельности, которую назвал Auto Design Technics. Спустя некоторое время он переключился на изготовление колёсных дисков, и это стало стратегически верным решением — его пятиспицевые RS-R с необычным дизайном пользовались большой популярностью. За полтора года бизнесмену удалось продать более тысячи таких дисков, что позволило подготовить финансовую почву для более крупного проекта.

Своё предприятие Kahn Design, которое известно в России благодаря обвесам для Lexus LX и Toyota LC200, Афзал Кан открыл в 1998 году в Брэдфорде. Поначалу в его поле зрения были исключительно легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна, но уже в 2002 году при компании было основано тюнинг-ателье Project Kahn. Спустя пару лет это название было на слуху благодаря удачным проектам доработки Land Rover и Range Rover, с которыми через несколько лет компания заключила соглашение о партнёрстве. В числе автомобилей, которые прошли через Project Kahn, значатся Bentley, Ford, BMW, Ferrari, и это только малая часть списка! И конечно, в нём немало примеров доводки полноприводных автомобилей — в 2012-м мастерская заключила соглашение с Jeep, в результате которого открылось третье подразделение Kahn Design — Chelsea Truck Company, ориентированное исключительно на доработку внедорожников, в основном Jeep Wrangler, Land Rover и Range Rover.

В числе самых известных работ Chelsea Truck Company — проекты Flying Huntsman, которые выпускаются с 2014 года ограниченным тиражом. Основой для этих автомобилей стал легендарный Land Rover Defender, выпускавшийся с 1948 по 2016 год. Flying Huntsman бывают трёхдверными, пятидверными и даже шестиколёсными, как Flying Huntsman 6×6, оснащённый мощным V8 объёмом 6.2 литра. Чтобы двигатель поместился, пришлось удлинить переднюю часть автомобиля. Впрочем, задняя часть кузова тоже заметно прибавила в длину из-за третьей оси.

У шестиколёсного Flying Huntsman 6×6 удлиннены и задняя,

и передняя части. Спереди не помещался огромный

мотор V8 6.2 л, сзади — третья ось

BRABUS

Владелец одного из самых успешных и знаменитых в мире тюнинг-ателье Бодо Бушман начинал свой путь с продажи автомобилей Mercedes-Benz. Однако вскоре немецкий предприниматель понял, что на сбыте серийных моделей далеко не уедешь, ведь тот же товар продают и сотни его конкурентов. Поэтому он начал предлагать клиентам услуги по модификации автомобилей в соответствии с их запросами. Бизнес пошёл, и вскоре Бодо решил открыть собственное тюнинг-ателье. Для этого важного дела в 1977 году он привлёк своего друга Клауса Бракмана, потому что по немецкому законодательству тех лет для открытия компании требовалось как минимум два учредителя. От сложения первых трёх букв фамилий основателей и произошло название Brabus. Впрочем, ни тюнинг, ни бизнес Бракмана не интересовали, поэтому вскоре он продал свою долю Бушману за 100 €. Зато самому Бушману удалось достичь большого успеха, а также установить несколько мировых рекордов скорости: например, в 2009 году его MB GLK V12 был признан самым быстрым кроссовером на планете — максимальная скорость составила 322 км/ч.

Кроссоверы на базе Mercedes-Benz GLK и внедорожники G-Класса от Brabus многие признают эталоном мощности, скорости и крутизны. Одна из последних выдающихся работ компании — это Brabus G 900 Rocket на базе Mercedes-Benz AMG G65. Автомобиль весит 2,8 тонны и при этом разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 сек. Электроника ограничивает скорость на отметке 270 км/ч, хотя потенциал монстра явно выше. Как понятно из названия модели, новая ракета от Brabus выдает 900 л. с. Понятно и то, что для достижения таких результатов тюнерам пришлось значительно доработать двигатель, а также установить турбины с большей производительностью, новую систему впуска и модернизированную систему выхлопа. Кроме того, в декабре прошлого года Brabus порадовал поклонников снятого с производства Mercedes-Benz AMG G63 предыдущего поколения, выпустив его прокачанную версию под названием Brabus 700 4×4². Чтобы разогнаться до 100 км/ч, этому автомобилю нужно всего 5 сек, а максимальную скорость электроника ограничивает на отметке 210 км/ч. Помимо перепрограммированного блока управления, новых турбин и спортивного выхлопа, внедорожник обзавёлся портальными мостами, мощной защитой днища, новым обвесом, колёсами с внедорожными шинами Pirelli Scorpion ATR и, конечно же, оригинальным интерьером. Правда, выпустили таких машин всего десять штук, и каждая стоила более 200 000 €.

Под капотом монстра VelociRaptor 6х6 с тремя осями

двигатель EcoBoost мощностью в 600 л. с.

HENNESSEY PERFORMANCE

Для Джона Хеннесси всё началось с участия в американском этапе гонок Pikes Peak International Hill Climb в Неваде. Тогда ему и его собственноручно модифицированному Mitsubishi 3000 GT удалось поставить местный рекорд скорости — 228 км/ч. Это достижение очень вдохновило начинающего тюнера, и в 1991 году он открыл собственный бизнес. Поначалу в команде механиков Джона было всего четыре человека, включая его двоюродного брата, и парни дорабатывали автомобили для участия в гонках. Всё изменилось, когда в 1993 году от компании Dodge поступило предложение усовершенствовать Dodge Viper для участия в американском этапе Pikes Peak International Hill Climb. Команда Hennessey Perfomance приложила огромные усилия, чтобы результат превзошел ожидания, и ей это удалось — получившийся в итоге Hennessey Venom 500 Viper развивал на трассе скорость 217 км/час, что обеспечило Dodge победу на этапе в Неваде. Этот успех принёс компании известность, и в последующие годы количество заказов, партнёров, размеры площадей для сборки и банковские счета только росли. А главное — росло качество продукции Hennessey Perfomance. В 2008 году компания открыла собственную школу тюнинга, которая готовит высококлассных инженеров и механиков (самые одарённые выпускники получают предложение от основной компании).

Сегодня Hennessey Perfomance работает преимущественно с автомобилями таких брендов, как Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Porsche, Jeep, McLaren, Lexus, Lincoln и Lotus. И хотя акцент делается на спорт, фирма активно работает с внедорожниками и пикапами (Jeep Cherokee и Ford Raptor), а один из самых примечательных её проектов в этом направлении — внедорожники Hennessey VelociRaptor, производимые на базе Ford Raptor. Кстати, в прошлом году стала доступна супербрутальная версия VelociRaptor 6×6 с удлинённой рамой, тремя осями, двигателем EcoBoost мощностью в 600 л. с. и выхлопной системой из нержавеющей стали. Ещё один монстр, произведенный компанией, это представленный в прошлом году Trackhawk HPE1200 на базе Jeep Grand Cherokee Trackhawk, чей 6.2-литровый V8 способен выдавать до 1 217 л. с.

Mercedes-Benz G-Класс Brabus 700 4×4–5 секунд до сотни!

G-POWER

История G-Power, ещё одного тюнинг-ателье с мировым именем, начиналась на ничем не примечательной заправочной станции в небольшом городке Ной-Изенбурге, недалеко от Франкфурта. Владелец станции Йохан Громмиш и его сын увлекались доработкой автомобилей и были страстными фанатами BMW. Свои первые эксперименты они начали ещё в 1971 году, а через 12 лет представили миру собственный бренд G-Power. С тех пор развитие компании непрерывно продолжается. За что любят G-Power поклонники тюнинга во всем мире? За неограниченные технические возможности (в первую очередь увеличение скорости) и креативные дизайнерские решения, которые позволяют исполнить самое смелое желание любого владельца BMW. Мастерская нравится и тем, кто неравнодушен к экологии — в тюнинг-ателье активно ведутся разработки в области снижения воздействия автомобиля на окружающую среду, а в отделке салонов используются только натуральные материалы.

Хотя в фокусе G-Power в первую очередь находятся спортивные автомобили, на её счету также крупные проекты по апгрейду внедорожников. Например, в прошлом году профессионалы и любители по достоинству оценили G-Power X6 M Typhoon, созданный на базе BMW X6 M. Надо сказать, что серийная модель впечатляет и сама по себе, однако, обзаведясь широкими крыльями, передним бампером с большими воздухозаборниками, боковыми накладками, оригинальной отделкой дверей и новым задним бампером, она стала по-настоящему мощной и агрессивной. Усовершенствования включают также титановую выпускную систему с четырьмя патрубками с карбоновой отделкой, карбоновый диффузор и капот Venturi. В результате всех доводок мощность X6 М выросла до 750 л. с., а максимальная скорость превысила 300 км/ч.