Китайская марка Haval откроет новый автозавод в России

Китайская марка Haval в ближайшее время планирует запустить автозавод в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. В предприятие под Тулой Haval инвестировал порядка 500 млн долларов. Завод станет первым собственным сборочным предприятием марки за пределами Китая, а его проектная мощность составляет 150 000 автомобилей в год. В Haval уверены, что такие ресурсы позволят заново перекроить кроссоверный сегмент российского рынка.

Первенцем российского завода должен стать кроссовер Haval F7, ориентированный на активную молодежь. Новинка уже прошла сертификацию: ожидается, что вскоре F7 получит Одобрение типа транспортного средства, а в продаже кроссовер должен появиться в июне. Моторная гамма новинки будет состоять из пары бензиновых турбодвигателей — 1,5-литрового агрегата GW4B15 (150 л.с., 280 Нм) и 2-литрового GW4C20NT (190 л.с., 350 Нм). Двигатели работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» 7DCT450, причем Haval F7 получит модификации как с передним, так с полным приводом (хотя вторые поступят в продажу позднее).

Следом, согласно планам марки, на конвейер должно встать оригинальное кросс-купе Haval F7X, построенное на той же платформе – его продажи планируется начать в сентябре. Кроме того, по предварительным сведениям, Haval собирается локализовать в России и сборку флагманского внедорожника H9, в топовой комплектации считающегося самым дорогим «китайцем» в России. Между тем, предполагается, что с началом российского производства H9 компания расширит гамму комплектаций за счет более простых версий, что логичным образом повлечет за собой снижение цен. А полномасштабный запуск сборки «Хавейлов» в нашей стране должен привести к массированному росту популярности бренда. Наконец, в юбилейный год марка Haval рассчитывает практически вдвое увеличить масштабы своей дилерской сети. На сегодня Haval располагает 42 дилерскими и сервисными центрами, а к концу нынешнего года их число должно вырасти до 80.

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