Новые кроссоверы Chery будут выпускаться в Калининграде

ООО «Автотортехобслуживание» получило Одобрение типа транспортного средства сразу на восемь кроссоверов. Впрочем, эти восемь кроссоверов представляют собой разного рода модификации лишь трех моделей – Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 5. Отмечается, что в документе упомянуты три силовых агрегата: 122-сильный двухлитровый атмосферник, а также два турбированных мотора, при объеме в 1,5 л развивающих 147 и 152 л.с. Коробки передач представлены 5-ступенчатой механической КПП, роботом и вариатором, при этом о системе полного привода речи не идет. Сделать вывод о том, каким именно двигателем и какой именно коробкой какой кроссовер будет комплектоваться, пока не представляется возможным.

Заказы на флагманский кроссовер Chery Tiggo 7 уже принимаются. В базовой модификации он оснащается 152-сильным двигателем с механической КПП и стоит на сегодня как минимум 999 900 рублей. Более богато укомплектованные версии оснащаются, как ни странно, 122-сильным атмосферным двигателем, но уже в паре с вариатором и оценены в 1 079 900 и 1 169 900 рублей. Что касается Tiggo 4, то ему достались двухлитровый двигатель, вариатор и цена базовой комплектации в 1 099 900 рублей. Прием заказов также уже открыт, но сроки появления «живых» машин пока не названы: по всей видимости, придется дождаться старта производства в Калининграде.

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