Сиреневый монстр. Toyota Tundra Truck Garage

Почти все автомобили, выходящие из стен этого тюнинг-ателье, принято называть эксклюзивными. И это действительно так. Но проект на базе пикапа Toyota Tundra выделяется даже на фоне эксклюзива

Первоначальная идея была простой — сделать что-то похожее на гоночный болид легендарного американского гонщика Би Джей Болдуина (B. J. Baldwin). На своей Toyota он неоднократно принимал участие и побеждал в калифорнийской Baja 1000, в результате чего его пикап стал широко известен и невероятно популярен. В общем, стиль был более или менее понятен.

Самый первый и, пожалуй, самый сложный вопрос, с которым столкнулись тюнеры, — это кузовные элементы. У машины Болдуина они не имеют ничего общего с заводскими, и их пришлось создавать самим. По собственным чертежам и макетам из углепластика изготовили передние и задние крылья, решётку радиатора и капот. Также по индивидуальному проекту были выполнены пороги, передний и задний бамперы, в которые установили дополнительные фонари и лебёдки.

Следующий шаг в создании эксклюзива — это графика на кузове и общий дизайн. Сначала на весь автомобиль, включая грузовой отсек, бамперы и пороги, нанесли защитное покрытие Line-X. Затем уже по покрытию сделали специально разработанную аэрографию. Но это ещё не всё! Для создания дополнительных акцентов некоторые элементы кузова и суппорта были выкрашены в ярко-фиолетовый цвет.

Большому внедорожнику нужны такие же заметные и агрессивные колёса. В спортивный и броский стиль пикапа отлично вписались двадцатидюймовые диски XD128 Machete Gray с покрышками Nitto Trail Grappler M/T.

Гигантский пикап выглядит пропорциональным

только на фоне масштабных строений

Но внешность — это ведь не всё! Нестандартному дизайну должно соответствовать и техническое содержание. И тут пришлось потрудиться. Штатная подвеска была заменена на длинноходную от фирмы ProComp. Амортизаторы тоже под замену — вместо штатных появились американские ICON Vehicle Dynamics. А вместе с ними и главные пары в переднем и заднем дифференциалах, причём к заднему приделали блокировку от ARB. Поколдовали и над тормозной системой. Спереди стоит комплект Big Brake Kit от фирмы TRD, а сзади перфорированные тормозные диски и керамические тормозные колодки Posi Quiet.

Брутальный протектор для брутального внедорожника

Ультрасовременные грязевые шины Nitto Trail Grappler M/T удачно сочетают высокие ходовые качества и комфорт в условиях бездорожья. Эта модель с максимально агрессивным протектором создана для уверенного сцепления с любым покрытием. Шина знаменита великолепными шумовыми характеристиками — при помощи 3D‑моделирования инженеры нашли оптимальную форму, размер и расположение блоков протектора, что дало снижение шума по сравнению с моделью Mud Grappler в среднем на целых 35%. Вообще, в её конструкции немало современных решений. Усиленные канавки в плечевой зоне делают протектор жёстче, а сцепление — лучше. Большая высота ламелей центральной зоны улучшает контакт с мокрой поверхностью. Внушительные боковые грунтозацепы, кроме придания агрессивного вида, способствуют проходимости в колее, на камнях и в глубокой грязи. Правильно подобранное соотношение выступающих поверхностей и размеров канавок (коэффициент пустотности) позволяет интенсивно очищаться при движении по липкой грязи. И наконец три слоя полиэстерового корда в конструкции боковины и толстый резиновый слой протектора увеличивают устойчивость к проколам и повреждениям

Но, безусловно, самой важной доработкой можно назвать внедрение под капот механического нагнетателя Magnuson Superchargers для мотора V8. С его появлением пришлось заменить на более производительную и выхлопную систему, в дополнение ко всем своим преимуществам обладающую красивым и сочным звуком. Теперь сердце сиреневого монстра способно выдавать около 300 л. с.

Огромные кузовные панели со специальной графикой

если и не помогают пикапу маскироваться, то, как минимум,

делают его менее монстроподобным

К счастью, в бескомпромиссной гонке за показателями мощности и проходимости авторы проекта не забыли о комфорте. Пикап насыщен функциональными и просто необходимыми в продолжительной поездке вещами: отопитель салона Webasto, кунг в кузове, ящики под задними сиденьями. Для удобства водителя полностью перешили передние сиденья и модернизировали щиток приборов. В итоге получился потрясающе красивый автомобиль, не похожий ни на одну Toyota Tundra нашей страны — стильный, с очень смелым цветовым сочетанием элементов экстерьера. При этом, помимо нового дизайна, пикап обрёл серьёзную техническую подготовку, и теперь Tundra от Truck Garage вполне может поспорить со своими американскими одноклассниками за первенство в какой-нибудь Baja 1000.

Фотографии Truck Garage