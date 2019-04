Добро пожаловать в «Твин Пикс». Норт-Бенд, США

В 2014 году ещё не было известно о продолжении сериала «Твин Пикс», и в типичных городках-близнецах американского северо-запада Сноквалми и Норт-Бенде уже мало что напоминало о съёмках первых сезонов культового сериала Дэвида Линча. Разве что знаменитый вишнёвый пирог в закусочной Twede’s, идеально расположенный Salish Lodge & Spa (в фильме — отель The Great Nothern, где жил агент Купер), да потускневшая фотография Лоры Палмер на столе владельца невзрачного Mt. Si Motel, которую он выдавал за снимок своей бывшей жены. Проходящий в этих местах ежегодный фестиваль поклонников сериала привлекает в городки фанатов, при этом далеко не каждый местный житель понимает, о каких холмах-близнецах (Twin Peaks — «горы-близнецы» в дословном переводе. — Прим. ред.) идёт речь, и уж тем более не может указать места, имеющие отношение к фильму. А поиск этих мест и был основной целью нашего путешествия. Он начался ещё в Сиэтле и его пригородах, постепенно уводя нас вглубь штата Вашингтон. Правда, пожить в The Great Northern не удалось из-за его дороговизны, как и поиграть в местном казино, легально расположенном в индейской резервации (ещё одной достопримечательности фильма), но все остальные места, помеченные на фанатских картах, мы посетили, лично убедившись, что вишнёвый пирог, как и damn fine cup of coffee в Twede’s, действительно можно порекомендовать всем проезжающим Норт-Бенд

Природный парк Three Forks у подножия горы Си, в месте слияния Южного, Среднего и Северного русел реки Сноквалми. Фанатам сериала эта локация может быть интересна прежде всего тем, что в 2017 году здесь установлен памятный дорожный знак Welcome to Twin Peaks — реплика оригинального знака, нарисованного за пару часов местным художником для телезаставки. Этот знак стал культовым, появившись на CD с саундтреком, календарях, кофейных кружках и футболках. Оригинал, увы, не сохранился

Офис шерифа Twin Peaks Гарри С. Трумена — после съёмок пилотной серии офис местной лесопилки, снабжавшей работой весь город. В 2002 году компания закрыла последнее производство, тем самым подведя черту под своей 100-летней историей

В приквеле к сериалу «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» сюжет вращается вокруг убийства Терезы Бэнкс и последних дней жизни Лоры Палмер. В четырёх милях к востоку от Норт-Бенда, в парке Oлолли, снимали отдельные сцены фильма, например, тело Терезы, завёрнутое в пластиковый пакет, проплывало здесь по реке, а станция местных рейнджеров превратилась в домик шерифа, где двум агентам ФБР был дан недвусмысленный отпор

Ближайшее к Сиэтлу казино не было задействовано в съёмках, но стало прототипом борделя и игровых залов One Eyed Jack’s на американо-канадской границе, где нелегально работала Лора Палмер. Его открыли в 2008-м на земле резервации индейского племени Сноквалми, состоящего из немногим более 600 человек, в основном живущих в бедности безработных

The Salish Lodge & Spa — тот самый сериальный отель The Great Nothern, в котором останавливается для расследования загадочных происшествий в Твин Пиксе специальный агент Дейл Купер. Водопад Сноквалми, который виден из окна его номера — одна из самых популярных достопримечательностей штата Вашингтон. В год его посещают более 1,5 миллионов туристов

Заправка Большого Эда появляется в пилотной серии «Твин Пикса». Место съёмки заправки на протяжении трёх сезонов перемещалось трижды. Оригинальная исчезла из близлежащего Фолл-Сити сразу после релиза фильма в 1990 году, и её место занимали самые разнообразные торговые площадки, например, магазин ветроуказателей или, как во время нашего посещения, гидропоники

Twede’s — чуть ли не единственное кафе на главной улице Норт-Бенда. Войдя внутрь, вы окажетесь на настоящей съёмочной площадке. Эксцентричный владелец заведения с большим удовольствием сохраняет атмосферу вымышленного дайнера Double R, где снималась пилотная серия фильма и чей знаменитый вишневый пирог вошёл в кино- и кулинарную историю. Так сложилось, что огонь пошёл не только за обитателем Чёрного вигвама одноруким Майком, но и за дайнером, который полностью выгорел в 2000 году. К съёмкам третьего сезона в 2015-м интерьер оригинального дайнера был воссоздан в Twede’s и сохраняется здесь до сих пор

Центральная улица Норт-Бенда сама по себе ничем не примечательна. Отклонившиеся от федеральной автострады I‑90 туристы найдут здесь, скорее, следы упадка, чем последствия интереса со стороны кинобизнеса

Текст и фотографии Сергей Новиков