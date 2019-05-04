История Делореана: автомобиль, люди, скандалы

Эта книга ещё ждёт своего переводчика и издателя в России. Её автор — Ник Саттон, один из первых сотрудников на фабрике по производству знаменитого автомобиля DeLorean. Впрочем, светлая сторона славы DMC‑12 связана исключительно с культовым фильмом Роберта Земекиса «Назад в будущее», в котором именно из DeLorean гениальный Эмметт Браун создаёт свою машину времени. В реальности же за несколько лет до выхода фильма фамилия Делореан ассоциировалась исключительно с неудачами, махинациями и авантюрами.

История началась, когда в 1970-х годах бывший инженер, а затем и руководитель одного из подразделений General Motors Джон Делореан задумался о создании спортивного автомобиля собственной конструкции. Спустя несколько лет собранная им команда представила первый рабочий прототип DMC‑12. Поражая и специалистов, и автолюбителей внешним видом (знаменитая дверь-крыло), новый автомобиль был далёк от технического совершенства и имел массу недочётов. Тем не менее амбициозный Делореан стал искать инвесторов для запуска производства. В книге подробно описываются интриги и невероятные усилия, которые в итоге привели к строительству завода в Северной Ирландии на деньги Правительства Великобритании, выданные в обмен на создание новых рабочих мест. Автор книги — один из тех, кто трудился на фабрике с момента её открытия и до самого финала — остановки производства, объявления Делореана банкротом и возбуждения против него уголовных дел.

Казалось бы, отношение к человеку, который так бесславно похоронил мечту о великом американском автомобиле, а заодно и сам автомобиль, должно быть довольно однозначным. Однако дотошная, но увлекательная книга Саттона помогает взглянуть на яркого и харизматичного Делореана с другой стороны. Это не описание расточительства и неумелого обращения с властью и финансами, но трагическая история столкновения мечты с суровой реальностью.

Пока книга издана только на английском (сейчас заказать её можно, например, на Amazon), но в ней собрана уникальная коллекция архивных фотографий, так что даже если вы не очень хорошо читаете по-английски, но интересуетесь историей автопрома (или любите фильм «Назад в будущее»), то «История Делореана» несомненно будет вам интересна.

Текст Максим Иванов