Не знаете, какие шины выбрать? Я вам помогу

Несколько лет назад Bridgestone построил в России завод по производству шин. В честь этого события компания выставила на ледовой трассе «Свияга-Ринг» в Ульяновске Audi и Mitsubishi, обутые в Bridgestone Spike‑02 и Firestone Ice Cruiser 7. На них можно было покататься по снегу и льду, чтобы лично убедиться, что с шинами Bridgestone вы будете чувствовать себя значительно увереннее. После почти часа непрерывной езды мой вердикт был готов: ваша безопасность на зимней дороге никак не зависит от того, на каких шинах вы ездите — машину может снести и занести как на более дорогих Bridgestone, так и на более доступных Firestone. И справедливости ради надо сказать, что вместо этих марок могли быть любые другие.

Но если бы вы прочли статьи журналистов, бывших на мероприятии, то, наверное, узнали бы что «Bridgestone лучше держит в повороте» или «Bridgestone однозначно лучше». Они пели бы хвалебные дифирамбы о пятне контакта, протекторе, резиновой смеси, технологии ошиповки, поворачиваемости и изумительном сцеплении. Почему об этом не пишу я? Потому что я не заметил ничего необычного. Многие годы о шинах говорится ерунды больше, чем обо всех остальных автомобильных компонентах, вместе взятых. В основном журналисты и блогеры пишут это в знак благодарности за то, что их изрядно напоили и досыта накормили. Но мы-то понимаем, что в сущности шины — это чёрные круглые ломти резины. Они были ими сто лет назад, остаются сегодня и будут ещё очень долго. Всё, точка!

Хотя нет, одну минуту, не точка. Конечно, современные шины действительно нечто большее, чем просто кусок каучука: они многослойные, сложной конструкции, очень дорогие и производятся на заводах роботами. Тем не менее от них не зависит так много, как принято считать. Я проехал больше двадцати кругов по снежной трассе на Mitsubishi Pajero Sport и с абсолютной уверенностью могу сказать, что, если я перебирал с газом, меня заносило или сносило, если я ехал аккуратно, всё было отлично. Стабильнее всего машина вела себя с заблокированным межосевым дифференциалом на пониженной, а веселее всего на заднем приводе с отключённой системой стабилизации. Вы правда думаете, что это зависело от шин?

Ещё двадцать кругов я проехал на Mitsubishi Outlander и отметил, что, если ехать в автоматическом режиме, задняя ось то подключается, то отключается, и в эти моменты машина меняет характер движения — это неприятно. Лучше ехать либо с заблокированной муфтой, либо только на переднем приводе. И как видите, я снова ничего не сказал о шинах. Потому что куда важнее, насколько сильно ты давишь на газ и как быстро вращаешь рулём.

Однако это вовсе не означает, что шины не заслуживают никакого внимания. Ещё как заслуживают! Например, нужно понимать, что новые покрышки в любом случае лучше подержанных, что на летних лучше не ездить зимой, а на зимних — летом. А если вы регулярно месите грязь, то следует купить грязевую резину. Всё остальное настолько субъективно и незначительно, что мой вам совет: если вы не гонщик и используете машину для обычных поездок по городу и трассе, то купите любые шины, которые подойдут вам по размеру, сезону и цене.

А теперь ещё кое-что, что может вас расстроить. Шины всё-таки немного отличаются. И даже по моим субъективным ощущениям шины Bridgestone на голом льду действительно несколько лучше держат машину в повороте, чем Firestone. Это позволяет проезжать его на 4 км/ч быстрее. При этом разница в цене за одну покрышку — примерно 2 000 рублей, то есть 8 000 рублей с комплекта. Возможно, кто-то скажет, что это оправданная плата за скорость и безопасность, на что я отвечу, что в реальной жизни, если, конечно, вы в своём уме, вы не станете проверять пределы сцепления колёс. А ещё в реальной жизни нет голого льда и чистого снега, зато есть смесь снега, льда, реагентов, соли и грязи. А на таком покрытии никто из производителей тесты не проводит. Так что ни я, ни другие журналисты, ни тот, кто пишет отзывы в интернете, не сможет уверенно сказать, какие шины лучше в реальной жизни.

Почти каждый год производители привозят на выставки «шины будущего». То SealGuard, которые не боятся проколов и умеют сами затягивать отверстия до пяти миллиметров (не надо даже останавливаться); то сферические, позволяющие ехать боком; то с наклоняющимся в повороте протектором; то шины, которые в зависимости от скорости могут увеличивать и уменьшать пятно контакта с дорогой, тем самым экономя топливо; то с магнитной левитацией, которые вообще ничем не соединены со ступицей и удерживаются и амортизируют исключительно за счёт магнитного поля… В направлении офф-роуда инноваций не меньше. Главная проблема в том, что всё это довольно далеко от реальности, и наиболее вероятным кажется массовое появление шин с технологией RunFlat или чего-то подобного. Впрочем, по словам производителей, в нашей стране даже эта технология не слишком востребована, так что, друзья мои, ничего принципиально нового ждать не стоит. В ближайшие годы производители так и будут отчитываться о том, что новые шины на 5% прочнее, на 9% долговечнее, на 3% экономичнее и на 2% лучше тормозят. И вот теперь уже точно всё. Точка!

Текст Александр Долгих

Иллюстрация Алёна Белякова