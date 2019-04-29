Спасибо за «вафлю»!

Главное событие первой половины 2019 года в плане ПДД — это, конечно же, правило «вафельницы» (разметка 1.26, ст. 12.13 КоАП РФ). Впервые за многие годы я согласен с новыми условиями игры. И пусть вас не смущает терминология, это всего лишь эффективный психологический приём — надоедливые, рутинные действия представлять как детскую забаву. Так легче. Садясь за руль, мы эти условия игры должны принимать по умолчанию. Разумеется, для этого неплохо бы их знать, а с этим у многих представителей водительского сообщества нередко возникают затруднения.

Со времён стандартизации проезда круговых развязок «вафельница» — пожалуй, самое полезное нововведение. Потому что немалая часть пробок образуется именно на перекрёстках. Один выехал и встал в хвост затору. На него посмотрели ещё несколько, подумали: «А чем мы хуже?» — и тоже встали. А там, глядишь, переключился светофор, и поперечный поток упёрся в тех самых, которые уверены, что они не хуже. И всё — затор создан. Можно гудеть, ругаться, считать ворон — в общем, традиционно проводить пробочный досуг, а можно было просто не выезжать. Именно это и должны обеспечить «вафельницы». Когда-то сотрудники ГАИ регулировали такие ситуации вручную. В наши дни они не утруждаются. Вполне логично, что единственный действенный способ отучить наиболее проворных не перекрывать проезд — это штраф, выписанный беспристрастным искусственным интеллектом. Перед цифрой все равны, и это, если разобраться, не так уж плохо. Всем, кто боится, что перекрёстки будут парализованы и люди предпочтут отстаиваться перед проездом по «вафле», скажу, что первое время так и будет. А потом привыкнем. Потому что так и должно быть. Когда появлялись первые камеры и прочие фиксаторы нарушений, люди негодовали. Теперь ворчат, но держатся в рамках легального скоростного коридора.

Выезд на забитый перекресток — это манифест неуважения к окружающим. И сейчас в крупных городах движение всё больше напоминает не систематизированный поток, а броуновское движение. Раньше, попадая в южные регионы, мы поражались их манере езды: ноль внимания на разметку, плевать на светофоры, кто быстрее, тот и проехал. А ведь теперь и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге ведут себя так же. Но я благодарен блюстителям беспорядка на дорогах и порядка в кошельках за то, что они позволили электронике делать то, о чём я давно мечтал. Дело за малым: довести сумму штрафа до величины, которую хотя бы половине водителей будет жалко отдать. Тысяча рублей да ещё и со скидкой — это ничтожно мало. Надо поднять хотя бы до пяти. Я бы вообще лишал прав месяца на три, а за рецидив — навсегда, но пока это вне моей компетенции согласен и на пять тысяч без права на скидку. Чтобы поток поехал быстрее, а водители стали добрее, осталось сделать всего ничего — отменить запрет остановки везде, где он несправедлив, перенести пешеходные переходы под землю на многополосных дорогах и придумать, как ловить и наказывать идиотов за многократные хаотичные перестроения. Да, вы правы, мечтать действительно не вредно.

Текст Евгений Липовицкий

Иллюстрация Алёна Белякова