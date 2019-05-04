Академия Subaru. Лекция первая — «Взгляд в будущее»

Чтобы лучше видеть, мы смотрим в телескопы, но иногда умные машины сами не прочь взглянуть на нас через объектив

Этим материалом мы начинаем серию статей о мощном техническом потенциале, скрытом в недрах автомобилей Subaru. Мало того что практически все машины компании созданы для преодоления плохих дорог, а то и вовсе бездорожья, так ещё и используют они необычные, а зачастую и уникальные, устройства. Один из таких компонентов — система помощи водителю Subaru EyeSight. Она смотрит на мир глазами двух объективов кинокамер, оценивает, вычисляет и немного командует машиной: мигает символами на дисплее, тревожно пищит и в конце концов тормозит в пол перед препятствием. Как это работает?

Камеры расположены непривычно — симметрично относительно салонного зеркала по бокам от него. Их объективы, почти как глаза человека, создают стереоизображение, в котором правая и левая картинки немного различаются. Дальше в дело вступает мозг центрального компьютера. По разнице между положением объектов он вычисляет расстояние до них, и так много раз в секунду. В результате в памяти компьютера EyeSight создаётся двухмерная картинка всего, что окружает автомобиль на расстоянии 110 метров впереди с углом охвата в 35 градусов. Может показаться, что это не так много, человек видит почти на 200 градусов и на несколько километров, но камере это и не нужно. Её задача — отлавливать цели перед носом движущейся машины, вычислять расстояние и в случае сближения передавать сигнал тревоги на тормоза. Как и у любой системы, у оптики Subaru масса ограничений. Первое и самое важное — линзы камер нельзя трогать руками. На внешней поверхности объектива есть поляризационный фильтр — череда микроскопических призм, прикосновение к ним навсегда ухудшит прозрачность, а на случай мытья лобового стекла предусмотрены специальные защитные колпачки. Второе ограничение связано со спецификой расположения камер и тоже копирует человеческое зрение. Камеры не могут определить расстояние до горизонтального поперечного объекта перед машиной. Примерно так же, как мы с вами не способны понять, насколько далёк от нас висящий на уровне глаз провод. А всё дело в том, что тут правая и левая картинки одинаковы и вычислить разницу не по чему.

Есть и менее значимые нюансы, но все они компенсируются тем, на что в действительности способна EyeSight. Например, она не замечает сильный дождь, и даже под струями из поливальной машины её взор не меркнет. Российские испытатели специально охотились на поливалки и убедились, что это на самом деле так. Камеры успешно испытаны в якутских морозах, и, поскольку они требовательны к чистоте лобового стекла, адаптация к российским реалиям включила установку третьей форсунки персонального обмыва на верхней части правого дворника. Правда, есть проблемы с обильным паром зимой, с солнцем в глаза и с отражениями от посторонних предметов на панели приборов. В общем, всё так, как и у нас с вами: видим — едем, не видим — не едем.

Головное устройство EyeSight очень компактно и напоминает голову рыбы-молота в миниатюре. Два глаза камер, разнесённых на полметра, объединяет плоская алюминиевая рамка, внутри которой мозг оптической безопасности. Всё крепится к крыше вблизи салонного зеркала, весит граммов двести и подключено к сети автомобиля одним единственным кабелем. Главная помеха работе системы на наших дорогах — грязь, летящая из-под колёс. Однако буквально пару взмахов стеклоочистителями — и всевидящие электронные глаза снова на страже.

А теперь о том, что умеет этот искусственный взгляд. Семь его основных функций впечатляют. EyeSight распознаёт идущие впереди автомобили, пешеходов, велосипедистов; пересчитывает полосы движения и другие объекты; работает как адаптивный круиз-контроль и автоматический предаварийный тормоз; предупреждает о приближении к разметке и выходе из полосы и даже следит за траекторией в её границах — не слишком ли вы виляете, не отвлеклись ли или, может быть, устали. И если контроль полосы — вещь довольно распространённая, то контраварийный автомат вызывает неподдельный интерес.

Разумеется, сколь бы хорош ни был взгляд автоматики Subaru, полностью водителя он не заменит. Например, EyeSight способна избежать столкновения на скорости до 50 км/ч, а выше — только снизить последствия аварии, хотя и очень эффективно. При этом работает устройство во всём диапазоне скоростей — от 0,1 до 200 км/ч. Такое встречается нечасто, и большинство похожих приборов начинают мониторить опасности с хода в 10–15 км/ч, а это значит, что контроль маневрирования во дворе им недоступен. Кроме основных функций — предотвращение аварий, защита от наезда на пешеходов, поддержание безопасной дистанции и границ ряда, EyeSight может посигналить вам в пробке, мол, впереди поехали — пора и нам. И, заметив слишком извилистую траекторию при отсутствии помех, заподозрит, что вы слишком долго находитесь за рулём и пора передохнуть. Есть и ещё одна приятная мелочь. Вы приготовились ехать и включили режим Drive, а впереди бордюр, стена или другая помеха — наблюдательный мозг не даст нажать на газ полностью.

Работа контраварийного автомата отображается

на центральном дисплее, но смотреть туда некогда,

да и незачем — всё и так отлично работает

Но народ недоверчив, любит всё проверять сам, так сказать, на зубок. Мы вооружились ножницами и скотчем и, хотя среди ограничений системы указано, что картонные коробки могут быть не распознаны, соорудили неказистого и угловатого Иван Иваныча… Из коробок. Под весенним ветерком Иваныч трясся и раскачивался, опасаясь попасть под колёса, несмотря на оптические достижения японцев. Но всё обошлось — три раза подряд машина с жутким скрежетом шипов по асфальту и под верещание аларма вставала как вкопанная в пяти сантиметрах от его живота. И только в четвёртый раз боднула-таки его, высветив на приборной панели отключение системы. При детальном изучении выяснилось, что это не глюк и не сбой. Если вам захочется забодать, скажем, раздражающего соседа, Европейская конвенция по правам человека и врождённое человеколюбие Subaru не позволят вам сделать это ровно три раза. В четвёртый EyeSight, не рассчитанная на подобную настойчивость, посчитает это системной ошибкой и отключится. Для того чтобы возвратить её к жизни, нужно будет просто перезапустить мотор. Кстати, у кроссоверов Subaru глаза не только спереди. Задняя камера точно так же определяет помехи и способна остановить рассеянного водителя в сантиметре от беды.

Оптическая система EyeSight даже внешне непохожа на подобные устройства конкурентов. Две её крупных телекамеры глядят из-под лобового стекла, словно глаза неведомого животного. Но раз есть зрение, должен быть и интеллект, не правда ли? Станет ли EyeSight шагом на пути к большей самостоятельности автомобиля? Посмотрим. Во всяком случае, о нашей с вами безопасности она уже заботится не хуже профессионального водителя, помноженного на семирукую и быстро соображающую няньку.

Текст Евгений Хапов

Фото Компании-производителя