Руки на руле. Автомобильные перчатки

Автомобильные перчатки — не только аксессуар времён популярности Ford Model T, но и вполне актуальное средство комфорта за рулём. Зимой это дополнительное тепло, летом защита от грязи и надёжное сцепление с рулём при крутых манёврах на высоких скоростях. Сегодня мы приготовили для вас подборку самых практичных и полезных вариантов

1. BIONIC GLOVES

2 250 ₽

Эти перчатки разработаны специалистом-ортопедом, и их главная цель — исключить скольжение рук по поверхности руля. Они сшиты из очень упругой кожи кабретты, а за фирменное сцепление отвечает специальная подкладка на ладони. Ещё один важный момент — вентиляционные лямки, которые помогут рукам не потеть даже в самую жаркую погоду.

2. ISOTONER SMARTOUCH

3 900 ₽

Isotoner специализируется на перчатках, в которых можно работать с сенсорным экраном. Это удобно не только для повседневной носки, но и для езды в автомобиле с сенсорными панелями. Есть модели как из кожи, так и из спандекса (более облегающие). Контакт с экранами достигается благодаря металлической нити, вшитой в указательный и большой пальцы. Эту технологию внедрили и в более классические модели из перфорированной кожи.

3. POLO RALPH LAUREN QUILTED DRIVING GLOVES

4 200 ₽

Дизайнер Ральф Лорен — страстный коллекционер автомобилей, поэтому в нескольких линейках его бренда есть автомобильные перчатки. Безусловно, он знает в них толк, и классическая модель Polo Ralph Lauren Quilted Driving Gloves — тому подтверждение. Полностью кожаные, с геометрическим рисунком, удобным ремешком и шерстяной подкладкой на запястье, эти перчатки — олицетворение вневременного автомобильного стиля.

4. RIPARO MOTORSPORT PERFORATED LEATHER GLOVES

2 600 ₽

Бренд Riparo предлагает огромный выбор автомобильных перчаток — мужских и женских, лёгких для жаркого лета и утеплённых для суровых морозов. Мы советуем один из самых практичных и необходимых вариантов — перчатки из перфорированной кожи с аккуратным ремешком. Модель, которая, наверное, первой приходит на ум при мысли о перчатках для автомобиля. щетина и прочный скребок.

5. AUTODROMO STRINGBACK

8 050 ₽

Эта модель перчаток бренда Autodromo повторяет стиль 1950–1960-х годов прошлого века, когда впервые появились вязаные модели. До этого единственным материалом была, конечно, кожа. Здесь из неё сшиты только ладонь и запястье опять же для взаимодействия с рулём, а верхняя часть — ручная вязка из натурального хлопка, который позволяет пальцам дышать. Длина перчаток рассчитана так, чтобы они не закрывали наручные часы.

Текст Матвей Сафонов