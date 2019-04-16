Что нового в новой Vitara? Тест-драйв обновлённой Suzuki Vitara

Испортившаяся в начале весны погода не помешала компании Suzuki представить обновлённую Vitara и даже провести небольшой фестиваль поклонников марки

Компания Suzuki официально объявила себя SUV‑брендом. По крайней мере у нас она будет продавать только автомобили, в той или иной степени являющиеся внедорожниками. Сейчас их три — кроссоверы SX4 и Vitara, а также любимый всеми, даже владельцами, внедорожник Jimny. Все они постоянно модернизируются, но поколения меняют не часто. И пока человечество ждёт появления нового Jimny, мы встречаемся с обновлённой Vitara, которая в прошлом году отпраздновала своё тридцатилетие. Тогда, тридцать лет назад, в 1988 году знаменитый британский журнал Car свёл её в сравнительном тесте с Lada Niva Cossack и Daihatsu Feroza, и Vitara заняла первое место, несмотря на то что её дважды вытаскивала из грязи наша «Нива». Она была теснее обоих соперников и не намного быстрее, но главной причиной победы журналисты назвали «цельность автомобиля и его удобство». С тех пор так и повелось — Vitara хороша во всех смыслах, то есть не везде отличница, но всегда твёрдая хорошистка. На её презентации мы не только наслаждались разглядыванием новой обивки кресел и обвесом кузова, но и смогли довольно жёстко протестировать ходовые качества виновницы торжества. А после нас на ней поездили и члены клуба любителей Suzuki. Поэтому, если что, это не мы погнули рычаги.

Давайте подробнее рассмотрим изменения, произошедшие с Vitara, и рыночную ситуацию с маркой в целом. Отчётный год в Японии заканчивается в марте, а начинается в апреле, поэтому все имеющиеся у нас данные немного отличаются от привычной статистики «по итогам года». Тем не менее на февраль 2019-го компания занимала восьмое место в мире по уровню продаж. Причём главные её рынки — Япония и Индия. Западная Европа и Россия, как всегда, в перспективном приоритете, но пока у нас продали только 6 500 автомобилей — примерно поровну SX4 и Vitara и немного нишевого Jimny (начиная с 2017 года микровнедорожник переживает бум продаж). В целом же по всему миру компания Suzuki продала более трёх миллионов автомобилей.

На корме нового ещё меньше. Фонарь заднего хода переехал в бампер,

в общий корпус с противотуманкой

Внешние перемены Vitara нужно разглядывать пристально. Немного откорректирована форма переднего бампера: фальшрешётка с вертикальными колоннами, больше хрома, резче контуры. Фонарь заднего хода переехал на бампер — он теперь совмещён с противотуманкой, а, собственно, блоки стали цельными и светодиодными. Vitara получила новые 17-дюймовые диски и, по утверждению производителя, новые пороги. Внутри — новые шкалы приборов с серой полоской, которая сделала показания менее чёткими. Была надежда, что цифры горят каким-нибудь красным цветом, но нет — серое на сером. Даже стрелки серые! Зато верхняя панель, то что ещё называют торпедо, делают теперь из мягкого пластика. На небольшой дисплейчик между шкалами выводится море информации, но переключаться между экранами неудобно — кнопка расположена прямо на приборке справа вверху, где иногда делают клавишу сброса показаний одометра. Тиснёная обивка кресел сменила обычную, появилась нескользящая замша. Изменился дизайн часов и пластиковой накладки над бардачком, подлокотник стал стандартным для старших комплектаций. В машине по-прежнему семь подушек безопасности (включая коленную). По этому показателю Vitara — один из лидеров в своём классе. Ни камер слежения за полосой, ни контроля слепых зон пока нет. Кузов теперь окрашивается в два новых ярких цвета — синий Ice Grayish Blue и жёлтый Solar Yellow.

Уже традиционно Suzuki Vitara представлена как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях с хорошо знакомыми бензиновыми двигателями. Их два: атмосферный 1.6 л с отдачей в 117 л. с. и турбированный Boosterjet мощностью 140 л. с. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой автоматической КП Aisin или пятиступенчатой механикой. Вот и настали времена, когда гидромеханическая трансмиссия родом из ХХ века стала поводом для гордости продавца и привлекательным элементом для покупателя. Автомобиль с двигателем 1.6 л набирает 100 км/ч довольно спокойно, за 13 секунд, но мне разгон понравился — мягко, аккуратно, по-кошачьи. Vitara с турбомотором 1.4 литра достигает сотни за 9,3 секунды, а субъективно делает это ещё быстрее (очень уж напористо звучит моторчик). Максимальная скорость — 200 км/ч, но проверить это мы по понятным причинам не смогли. Мотор отлично ведёт себя на низких оборотах, хотя тут большую часть работы по плавному движению берёт на себя автоматическая трансмиссия. Расход топлива в комбинированном цикле по заводским данным составляет 5,8 и 6,3 л на сотню для моторов 1.6 и 1.4, соответственно. Ну это мы проверим потом. Представленного летом прошлого года 112-сильного 1.0-литрового двигателя Boosterjet, который должен был заменить атмосферный 1.6, у нас не будет. Не готов пока наш покупатель к таким объёмам, да и цена ниже всё равно не стала бы. Сейчас по количеству продаж между турбомотором и атмосферником примерный паритет, равно как и между полным и передним приводами. За полный привод, напомню, надо доплачивать 100 000 рублей.

Покупатели Suzuki Vitara могут выбирать между

турбомотором 1.4 л и обычным атмосферным 1.6, а вот версии

с литровым 112-сильным Boosterjet у нас не будет

Цены на обновлённую Vitara выросли, но не намного, базовая стоимость начинается с миллиона, а топовая доходит почти до миллиона семисот. Это немало, учитывая, что многие конкуренты уж как минимум не хуже оснащены при той же или немного меньшей стоимости. Однако в бонусах у Suzuki — потрясающая прочность ходовой и живучесть силовых агрегатов, показанная и на тестах, и в обычной эксплуатации. Кроме того, у марки удивительно высокий уровень лояльности. И ладно бы речь шла о Jimny (других таких нет!) или Vitara (уже легендарная модель), но даже у довольно своеобразной SX4 фанатов море. Ну а мы подождём лета, в июле-августе должны начаться тесты нового Jimny… Вы, наверняка, его тоже ждёте?!

Текст Игорь Губарь

Фотографии компании-производителя