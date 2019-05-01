Эльбрус. Охота за видами

Впервые на вершинах Эльбруса человек оказался около 200 лет назад. Тогда восхождение на самую высокую гору Европы преследовало исключительно научные цели и давалось потом и кровью. Но именно благодаря этому нам в наследство достались точные данные о высотах обоих пиков, ландшафте склонов, а также несколько альпинистских маршрутов для восхождения

Начиная с ХХ века подъём на Эльбрус стал массовым. Чуть ли не круглогодично горные гиды водят наверх сотни начинающих альпинистов. Впрочем, двуглавый стратовулкан будоражит умы не только горных восходителей, но и обычных туристов. Вид исполина, покрытого вечными льдами, захватывает дух, а охота за этим видом — Эльбрус довольно капризный и без шапки облаков показывается редко — добавляет путешествию азарта.

ПЛАТО БОЛЬШОЙ БЕРМАМЫТ

Есть места, в которые влюбляешься заочно, по сбивчивым рассказам и фотографиям, которые при случайной встрече после отпуска спешно перелистываются на смартфоне друга. Несколько завораживающих видов и вот уже какая-то неведомая сила тянет тебя туда. Пару лет назад и у нас появилось такое место притяжения, и оно как нельзя лучше соединилось с идеей путешествия вокруг Эльбруса.

Снег на высоте 4 000 метров никогда не тает

С асфальта в небольшом селе Учкекен (Карачаево-Черкесия) наш Hilux съезжал уже в сумерках. Начитавшись леденящих душу отчётов о тяжёлой дороге, мы даже подумывали заночевать на полпути, чтобы перенести весь офф-роуд на новый день. Но под колёсами бежала хорошая гравийка, и незаметно для себя мы преодолели почти треть маршрута. Правда после двух менгиров, стоящих среди голого поля, нам пришлось сменить насыпную дорогу на грунтовку вдоль ЛЭП. Тут, наверное, многие джиперы, не раз ездившие вдоль ЛЭП вне асфальта, вздохнут с сочувствием, а может, и с завистью, предвидя вероятные приключения. И, судя по многочисленным накатанным глиняным колеям, в непогоду здесь действительно можно провести не один час, а то и день. Посуху же ни глина, ни острые камни, ни скальные полки не задержат путешественника. После очередного затяжного подъёма мы забрались на плато Большой Бермамыт и сделали это очень вовремя — небо вспыхнуло закатом, завораживающе подсветив раскинувшиеся на горизонте горы. Особенно выделялся среди этого сказочного пейзажа величественный силуэт Эльбруса.

Мой опыт фотографа подсказывает, что в горах, если, конечно, у вас нет возможности караулить погоду неделю напролёт, надо ловить каждый шанс. Ведь горы непредсказуемы. Так, например, наша попытка встретить рассвет с видом на Эльбрус окончилась полным провалом — горизонт всегда был затянут дымкой. В итоге и фото не вышло, и выспаться не получилось. Последние несколько лет Большой Бермамыт становится всё более популярным, и желающих полюбоваться впечатляющим зрелищем высочайшей вершины Европы в лучах восходящего солнца местные гиды привозят сюда толпами. Вот и в этот раз туристов собралось немало, и все они в ожидании хорошей погоды с любопытством бродили мимо нашего дома на колёсах, беспечно припаркованного на «первой линии». Но скрытый дымкой горизонт не помешал нашему знакомству с плато. Самый популярный маршрут проходит от обзорной площадки, которая возвышается прямо над бездной, мимо триангуляционного знака и дальше вдоль обрывающихся на сотню метров вниз скал. Местами по пути встречаются скальные останцы самых замысловатых форм. Неудивительно, что они имеют свои собственные имена и со временем становятся узнаваемыми туристическими символами. Таковыми уже считаются скалы с говорящими названиями «Амфитеатр» и «Два брата». Причём, помимо интересной формы и красивого панорамного вида на его фоне, «Амфитеатр» — это ещё и экстремальный аттракцион для людей с крепкими нервами. По центру ложи от скалы на десяток метров в сторону обрыва уходит узенький скальный отрог. От прогулки по нему по-настоящему захватывает дух, а сердце убегает в пятки! Сворачивать лагерь пришлось уже под проливным дождём: буквально за считаные минуты дымка на горизонте превратилась в грозовую тучу, а на смену лёгкому ветерку пришёл настоящий шторм.

Водопад «Девичьи слёзы» также известен под названием «Девичьи косы».

Но на самом деле, он одинаково похож и на первое, и на второе

УРОЧИЩЕ ДЖИЛЫ-СУ

Разбушевавшаяся стихия буквально вынесла нас с плато, но мы не собирались сдаваться и сопоставив направление с актуальным прогнозом погоды, отправились в поселение Кичи-Балык, где нас ждал новый серпантин и свеженький асфальт. «Уже по дороге открываются завораживающие виды Эльбруса…» — зачитывала я вслух заметки, которые делались ещё при планировании маршрута. Грозовые тучи шли за нами по пятам, хотя надежда на милость природы и вечер без дождя и штормового ветра всё же оставалась. Когда после 60 километров серпантина мы упёрлись в шлагбаум, это не вызвало удивления — очевидно, что хорошо асфальтированная дорога в горах была проложена не просто так. В её финишной точке расположены минеральные источники Джилы-су, туристический поток к которым стараются освоить местные бизнесмены. Урочище и местная здравница широко известны, здесь пьют воду подземных источников и принимают ванны, но, признаться, как процедура, так и сама вода — на любителя. Впрочем, нас на Джилы-су привели совсем другие цели. Во-первых, отсюда открывается потрясающий вид на Эльбрус с северной стороны. До его склона считаные километры, а с поляны Эммануэля, расположенной чуть в стороне от источников, альпинисты начинают восхождения на гору. Во-вторых, верховье реки Малки богато живописными водопадами. Но мы совершили большую ошибку, решив встать на ночёвку в самом Джилы-су. Расположиться в привычном для диких путешественников уединении здесь решительно невозможно. Ущелье не богато ровными площадками, поэтому многочисленные туристические палатки стоят здесь вдоль всей дороги и зачастую прямо на обочинах. А единственный пологий участок земли (кемпинг, в который заманивают доверчивых туристов) оказался плотно заставлен жилыми прицепами, которые, судя по скарбу вокруг, принадлежат местным. Здесь нас и застала ночь. Побег в соседний альплагерь пришлось отменить — после насыщенного дня сын был настроен только на сон. Каким-то чудом нам удалось пристроиться на окраине кемпинга (кстати, без какой-либо соответствующей названию инфраструктуры). Единственным элементом уюта в этом перенаселённом мирке был сильный шум воды, доносившийся откуда-то из темноты. К счастью, он хоть немного заглушал назойливые звуки соседской музыки.

Утро встретило отличной погодой и чистым синим небом. Чтобы не упустить такой момент, пришлось фотографировать открывшийся Эльбрус под шум убегающего в турке кофе. Вы же помните, что на погоду в горах особенно полагаться не приходится. Кстати, после завтрака мы отыскали источник ночного шума — прямо за нашим лагерем в расщелине гремел водопад. Особенный шарм открывшейся картине добавлял буквально парящий над суровыми стенами каньона заснеженный исполин. Однако главной достопримечательностью Джилы-су считается другой водопад с громким названием Султан. Совершая паломничество по местным минеральным источникам, невозможно не увидеть огромный ниспадающий со скалы на противоположном берегу реки Малки поток воды. Задерживаться в Джилы-су не было возможности — нас подгонял прогноз погоды и тучи, идущие вместе с ветром со стороны Эльбруса. Вот только в отличие от Большого Бермамыта, откуда мы уезжали с досадой, Джилы-су мы покидали со спокойной душой и воодушевившись удачным началом дня, лихо отправились в сторону небольшого ущелья, даже не догадываясь, что нас там ожидало

В сентябре 2018 года на вершине горы Большой Бермамыт от триангуляционного знака до смотровой площадки на Эльбрус был установлен забор с колючей проволокой, а у калитки появился информационный указатель о платном проходе на территорию экопоста «Уя». Эта инициатива вызвала волну негодования среди туристов, облюбовавших Большой Бермамыт для встречи рассветов и закатов с живописным видом на двуглавый Эльбрус. Причём главное опасение туристов касалось не столько организации экопоста, сколько риска прихода бессмысленной и беспощадной туристической инфраструктуры (вроде множества сувенирных лавок и кафе) в ещё относительно дикий и не испорченный цивилизацией уголок природы. Около месяца потребовалось Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР, чтобы отреагировать на моё обращение о правомерности появления поста на вершине горы Большой Бермамыт. Правда, и сделано за это время было немало. Группа инспекторов осуществила выезд на не согласованный с управлением экопост, были собраны сведения о статусе земли и документальная база о правах её арендатора, организовано заседание комиссии по регулированию земельных и имущественных отношений с участием Администрации Малокарачаевского муниципального района и арендатора земли на плато Большой Бермамыт. А главное для нас, любителей свободно и беспрепятственно изучать страну, — было вынесено предписание прекратить любого вида сборы с отдыхающих на арендуемой земле. При этом на мой телефонный звонок владельцу экопоста и одновременно арендатору этих сельхозугодий учтивый мужчина с усталостью и досадой в голосе, без грубости и раздражения объяснил свою инициативу соображениями безопасности и экологии. И обе проблемы, отмечу, ненадуманные. Заветная цель многих путешественников, приезжающих на Большой Бермамыт, — захватывающая дух фотосессия себя и автомобиля на фоне горных хребтов. Опасность такой затеи не останавливает охотников за удачным кадром даже после несчастного случая, произошедшего здесь в ноябре 2016 года и унёсшего жизнь путешественника. При невыясненных обстоятельствах после фотосессии Mitsubishi L200 с водителем сорвался с обрыва. Ну а свидетелями неубранных консервных банок и прочих отходов жизнедеятельности нерадивых туристов во время нашего путешествия вокруг Эльбруса оказались мы сами. Поэтому отмену сборов на экопосте мы, туристы, должны расценивать не как безусловную победу, а как дополнительный шанс научиться самим более ответственно относиться к природе. Ведь, если здравый смысл среди отдыхающих не победит, кто знает, возможно, что для контроля чистоты и безопасности в горах появится уже согласованный и юридически чистый экопост, а халатное отношение к природе будет наказываться более крупными суммами.

КРОВАВАЯ ДОРОГА НА ПЛАТО КАНЖОЛ

На первой же развилке направо убегала хорошая на вид дорожка, которая, судя по картам, через перевал Шаукам должна была вывести максимально близко к финишной цели нашего путешествия — посёлку Тырныауз. Но под впечатлением, оставленным красотами Большого Бермамыта, нам не хотелось упускать возможность зацепить по пути и плато Канжол. Плохо накатанная грунтовка — уже привычная расплата за желание сократить путь или увидеть очередной шедевр матушки природы. Смущали только крутые склоны гор, плотно сходившиеся на горизонте, между которыми и пролегал наш путь. С очередного пригорка Hilux клюнул носом и провалился в резкий и затяжной спуск. К счастью, мы были к этому готовы, а вот большие и острые камни в колее стали неприятным сюрпризом. Особенно нервировал тот факт, что плохая дорога вынудила нас стравить колёса, но выбора уже не было — оставалось лишь максимально осторожно спускаться в долину. Внизу камней стало ещё больше. Пока мы качали колёса, перед нами встал выбор: рискнуть и ехать дальше с надеждой, что впереди более гуманная для нашего стокового кемпера дорога, либо попробовать вернуться на трассу, поднявшись обратно в гору. Решающим в споре стал оптимистичный рассказ местного пастуха, катающегося этой дорожкой, как он выразился, на совершенно стандартном УАЗе. Он заверил нас, что на ближайшие полтора километра приходится «довольно простенький перевальчик», за которым и вовсе хорошая гравийка. И только состоянием аффекта можно объяснить тот факт, что нас совершенно не смутило упоминание о предстоящей дороге как о кровавой…

Первое, что встало на пути — порядочно обмелевшая горная речка, норов которой в полноводье наверняка осложняет переправу, но нам повезло быстро и уверенно перебраться на другой берег. Немного попетляв среди колючих веток в узком лесном коридоре, мы упёрлись в склон. Круто вверх уходила каменистая тропа. Карабкаться не хотелось, учитывая 45-градусный уклон, обрыв в сотню метров, крутые шпильки серпантина и большие скользкие острые камни под колёсами… Повисшую в салоне нервозную тишину нарушало только равномерное сопение спящего сына. Не принёс облегчения и спуск, заставивший то и дело лавировать между обрывом и высокими скальными полками. Так «довольно простенький перевальчик» на деле растянулся с 1,5 до 10 км и включал преодоление не одной горы. Позже мы прочитали в интернете, что по одной из легенд своё название эта дорога получила за то, что была регулярно орошаема кровью израненного скота, перегоняемого по усеянному острыми камнями пути. И когда мы начали терять надежду на обещанную гравийку, под колёсами зашуршала долгожданная щебёнка. Практически сразу на горизонте показалось заветное плато. Облака, крадущиеся к его склонам со всех сторон, заставили нас прибавить ходу, благо дорога позволяла это сделать.

Скальный амфитеатр на плато Большой Бермамыт

открывает незабываемую перспективу

Стоило ли так рисковать? Судите сами… Плато Канжол выше Большого Бермамыта (2 950 м против 2 590). И пусть разница с точки зрения сухой арифметики кажется весьма скромной, но, когда речь заходит о подъёме на три километра, каждая сотня метров на счету. И до Эльбруса, окутанного в тот момент массивными грозовыми облаками, с Канжола, казалось, рукой подать. Карта развеяла последние сомнения — от нас до горы по прямой всего 10 км, в то время как от места нашего лагеря на Большом Бермамыте — 30. Ну и в качестве приятного бонуса мы оказались здесь в полном одиночестве. Правда, вдоволь насладиться видами нам снова не удалось — облака, которые мы опередили при подъёме на вершину, догнали нас, и вдоль обрыва мы двигались уже в сплошном тумане. Несмотря на это спуск не отнял много времени. В долине мы оказались ниже облаков, и дорога под колёсами побежала вовсю. Когда до поселения Каменномостское оставалось совсем чуть-чуть, я нашла на карте очередную «срезку». Увы, похоже, что жизнь ничему нас не учит, хотя мы предпочитаем придерживаться мнения, что просто остаёмся открытыми для приключений. «Будем внимательнее к дороге и, если что-то не понравится, не станем геройствовать и развернёмся», — в очередной раз пообещали мы сами себе. Но все опасения оказались напрасными, так как по горным склонам и лугам нас сопровождала приятная укатанная дорога, к тому же по пути удалось с высоты скал полюбоваться кусочком живописного Тызыльского ущелья.

Вид на Эльбрус с северной стороны великолепно

подчёркивает двуглавость каменного исполина

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

В стремлении не упустить погодное окошко, когда заветная вершина не окутана облаками, и планируя подготовить организм к подъёму, мы поселились в гостинице непосредственно на поляне Азау (здесь высота составляет более 2 000 метров). Утром нас разбудило яркое солнце. Лучи бесцеремонно пробивались сквозь неплотные шторы номера, и, несмотря на ранний час, мы были рады такому пробуждению. На небе ни облачка! Наскоро перекусив, мы решили не рисковать и не откладывать подъём. Впервые за всё путешествие мы сменили способ передвижения, предпочтя машине канатную дорогу. Причём этих самых канаток здесь сразу две: открытая ещё в 1969 году маятниковая и запущенная в 2006 году гондольная. Кабинки первой — два ярко-красных ретровагончика, неторопливо курсирующие навстречу друг другу откуда-то из глубины поляны. Новая канатная дорога стартует прямо в центре площади с бросающейся в глаза платформы. В споре поколений мы отдали предпочтение современности. Туристический подъём на ней хоть и дороже почти вдвое, зато включает все станции, да и кабинки ходят одна за другой. После лихого старта с нижней платформы «Азау» с каждым метром нам всё больше открывалась горная панорама Кавказа, а на одном из склонов показался живописный водопад. Но всё померкло, когда впервые так отчётливо и близко возникла шапка двуглавого Эльбруса. По пути нам пришлось сделать две пересадки на станциях «Кругозор» (высота 3 000 м) и «Мир» (3 455 м). На последней, кстати, многие решают завершить подъём — здесь уже чувствуется кружащая голову высота, и есть возможность разглядывать горы с террасы гостеприимного кафе. На платформе «Мир» заканчивается и линия старой маятниковой ветки. На одну очередь выше ведёт только новая канатка и как альтернатива — кресельный подъёмник, билет на который можно купить на месте. Без тени сомнений мы решили полностью использовать потенциал своих билетов и оказались на конечной станции «Гарабаши», высота которой — без малого 3 847 метров. К слову, обогнав на 5 метров подъёмник на вершине Эгюий-дю-Миди в западной части массива Монблан, канатная дорога на южном склоне Эльбруса получила статус самой высокогорной в Европе. Здесь вместо хаотично гуляющих туристов чаще встречаются целеустремлённо идущие к вершине альпинисты. Вместо уютных ресторанчиков на горизонте виднеются аскетичные пристанища для проходящих акклиматизацию перед восхождением, а у самой платформы не очень живописно, но весьма практично расположился снежный автопарк — ратраки и снегоходы. Кстати, прибегнуть к услугам спецтехники может любой желающий. За дополнительную плату можно совершить заброску вплоть до скал Пастухова, расположенных на высоте 4 800 метров. Мы же ограничились небольшой прогулкой, чуть-чуть перевалив за отметку в 4 100 м выше уровня моря. Вновь на поляне мы оказались только после обеда. Кстати, заняться на поляне Азау, кроме посещения кафе с национальной кухней, решительно нечем, поэтому, надеясь на хорошую погоду, мы отправились на знакомство с другой выдающейся достопримечательностью Приэльбрусья.

Плато Канжол прикрыто облаками, словно

обрывками тёплого покрывала

Путь к ней начинается в небольшом дворике Терскола, откуда грунтовый серпантин круто уходит на горный склон. На высоте около 2 800 метров скальная полочка ведёт вдоль головокружительного обрыва, а через Баксанское ущелье на горизонте возвышаются уже знакомые, но не прекращающие удивлять своей красотой заснеженные вершины. За очередным виражом показался монолит базальтовых скал, по склону которого буквально ниспадают косы водопада. Воды чистого горного ручья, берущего начало из ледника Гарабаши (одного из основных ледников Эльбруса), издали действительно напоминают длинные локоны, раскинувшиеся по загорелой спинке южного склона пика Терскол. Последние пару сотен метров мы преодолели пешком. Сначала шли по узенькой тропинке, и сына пришлось держать мёртвой хваткой, ведь он так и норовил рвануть вперёд к ручью, а последние метры — это просто сплошные камни. Глядя на них и безудержный поток воды, который их принёс, становится не по себе. Но по-настоящему сердце замирает, когда ты оказываешься непосредственно под водопадом и на тебя обрушивается вся мощь стихии. Скальный уступ скрывает небольшой грот, где можно спрятаться за плотным занавесом воды, достаточно лишь пройти сквозь бурный ледяной поток. Впрочем, прятаться там было не от кого — вокруг не оказалось ни души! Мы могли бесконечно наслаждаться моментом, но опускающиеся сумерки заставили задуматься о необходимости возвращаться в гостиницу.

Новый день выдался пасмурным, над поляной Азау ползли массивные облака, цепляющиеся за вершины Эльбруса, но, после удачного дня накануне, это не огорчало. Тем более, что нам предстоял подъём на соседний Чегет, откуда открывается отличный вид на древний вулкан. Казалось, решение отправиться на открытой кресельной дороге с возможностью попасть под ветер и дождь выглядело неразумным, но мы в очередной раз были вознаграждены за риск. Нет, Эльбрус, как и всегда, скрывался в облаках, но вот Донгуз-Орун и харизматичный ледник Семёрка — настоящие сокровища Главного Кавказского хребта — предстали перед нами во всей красе. На противоположном склоне ущелья виднелась тоненькая ленточка дороги, ведущей к водопаду и астрономической обсерватории «Пик Терскол», где ещё недавно мы ползли в гору. Так и не увидев Эльбрус со всех сторон, мы отправились домой с твёрдой уверенностью, что ещё не раз вернёмся на Кавказ и всё-таки добьёмся его благосклонности.

Текст и фотографии Анастасия Костянова