Место

Клавдия, Кипр

Автомобиль

Nissan Juke

Долина ветряных электростанций находится в десяти километрах западнее кипрского города Ларнаки, недалеко от деревни Клавдия. Ветряки здесь стоят прямо вдоль шоссе, создавая необычный пейзаж для проезжающих. Пропустить их невозможно! Добираться, конечно, лучше на машине. Вдоль станций нет никаких ограждений, и можно подъехать к ним вплотную, постоять у подножий или побродить вокруг. Многим Кипр кажется слишком уж банальным и очевидным вариантом для путешествий, но при правильном подходе он способен удивить целым рядом неизбитых направлений. Берите автомобиль, выезжайте из городов и отправляйтесь в направлении мельниц, гор, серпантинов и хвойных лесов.

Фото Алексей Абанин

Instagram @aban_in