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Дилер-клуб   1 апреля 2019   

Mitsubishi Outlander – внешность бизнес-класса, дух внедорожника

 

Mitsubishi Outlander – компактный кроссовер, один из самых популярных на мировом рынке, уверенно чувствующий себя в любых дорожных условиях.  В сочетании с непревзойденной надежностью, высоким качеством, и проверенных временем технологий, модель демонстрирует инновационные технологические разработки компании Mitsubishi Motors.

В интерьере автомобиля производитель сделал акцент на качественные материалы премиального сегмента. Двухзонный климат-контроль и анатомические кресла с глубокими контурами обеспечивают комфорт даже в дальних поездках, а благодаря панорамному люку с электроприводом вы впускаете в салон солнце, ветер и положительные эмоции.

 

Новая коробка передач «вариатор» имеет ряд конструктивных новшеств по сравнению с коробками передач в автомобиле прошлых версий. Коробка стала более компактной и легкой, но главное – обеспечивает более высокие показатели динамики и экономии топлива.

Также новый Outlander может похвастаться множеством электронных ассистентов, начиная от электропривода багажника и камеры заднего вида и заканчивая такими функциями, как динамическая система курсовой устойчивости.

В 2018-м году Mitsubishi Outlander был признан одним из лидеров по уровню безопасности в своем сегменте, заработав рекордные 5 звезд в мировом рейтинге EURONCAP.

 

Если Вы ищете надежность, высокое качество, проверенные технологии – этот автомобиль точно для Вас! Тем более что сейчас при покупке автомобиля Mitsubishi Outlander в дилерском центре Mitsubishi INCHCAPE действует рассрочка 0% на 2 года!

 

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Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

www.mitsubishi-inchcape.ru 

 

 

*Количество автомобилей по акции ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.


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