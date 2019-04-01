Mitsubishi Outlander – внешность бизнес-класса, дух внедорожника

Mitsubishi Outlander – компактный кроссовер, один из самых популярных на мировом рынке, уверенно чувствующий себя в любых дорожных условиях. В сочетании с непревзойденной надежностью, высоким качеством, и проверенных временем технологий, модель демонстрирует инновационные технологические разработки компании Mitsubishi Motors.

В интерьере автомобиля производитель сделал акцент на качественные материалы премиального сегмента. Двухзонный климат-контроль и анатомические кресла с глубокими контурами обеспечивают комфорт даже в дальних поездках, а благодаря панорамному люку с электроприводом вы впускаете в салон солнце, ветер и положительные эмоции.

Новая коробка передач «вариатор» имеет ряд конструктивных новшеств по сравнению с коробками передач в автомобиле прошлых версий. Коробка стала более компактной и легкой, но главное – обеспечивает более высокие показатели динамики и экономии топлива.

Также новый Outlander может похвастаться множеством электронных ассистентов, начиная от электропривода багажника и камеры заднего вида и заканчивая такими функциями, как динамическая система курсовой устойчивости.

В 2018-м году Mitsubishi Outlander был признан одним из лидеров по уровню безопасности в своем сегменте, заработав рекордные 5 звезд в мировом рейтинге EURONCAP.

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Mitsubishi INCHCAPE

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