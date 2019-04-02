УАЗ выпустит «русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей

Ульяновский автозавод запланировал масштабное обновление своей линейки. В планах предприятия – создание нового семейства двигателей и новой платформы, на которой планируется строить сразу четыре модели, включая внедорожник класса Land Cruiser Prado.

Автомобили на новой платформе не будут иметь ничего общего с «Хантером» или «Буханкой». Об этом «РИА новости» заявил Вадим Швецов, генеральный директор группы Sollers, в которую входит УАЗ. Запустят проект уже через год.

«У нас будет одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения. Четыре типа кузовов будет на этой платформе, запуск — это 2020 год, подтверждаем. Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями, новыми кузовами. Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены», – цитирует агентство слова Вадима Швецова.

Двигатели для нового модельного семейства уже практически готовы: ульяновские инженеры создавали их вместе со специалистами немецкой компании FEV. Новые моторы (главным образом, четырехцилиндровые атмосферники и турбированные двигатели, способные работать как на бензине, так и на газе) будут собирать на Заволжском автомобильном заводе, сейчас идет подготовка к запуску их сборки.

При этом появление на рынке совершенно новых моделей УАЗ не будет означать одновременного отказа от старой модельной линейки. «Хантер», к примеру, останется на конвейере как нишевый автомобиль для поклонников, а семейство на платформе «Патриота» какое-то время будет производиться параллельно с новинками.

Новый флагман, который глава Sollers назвал «русским Прадо», вероятнее всего, появится на рынке в течение двух ближайших лет. По словам Швецова, играть ему предстоит в одном ценовом сегменте с китайскими кроссоверами. Соответственно, стоить «русский Прадо» будет порядка 1,5 млн рублей, хотя официально никаких цифр пока не называется.

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