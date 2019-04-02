Спортивный «капотник» МАЗ впервые выступит на гонках в Африке

Команда «МАЗ-СПОРТавто» анонсировала первые «боевые» выезды для капотного грузовика, представленного в конце прошлого года. Запланированная гонка станет одним из «полевых» испытаний для «капотника», по итогам которых будет приниматься решение об участии в «Дакаре-2020».

Дебютирует капотный МАЗ в Марокко: ралли-рейд Desert Challenge пройдет здесь в период с 12 по 20 апреля. Обещаны 8 этапов, дистанции которых в сумме составляют 2 741 боевых километров. Маршрут рейда пройдет по дюнам, песку и руслам высохших рек.

Белорусская команда собирается выставить на рейд две машины, хотя капотным грузовиком новой конструкции из них будет только одна. Пилотировать новинку собираются глава команды Сергей Вязович, штурман Антон Запорощенко и механик Сергей Сачук, для которого выступление в Desert Challenge тоже станет дебютом. Вторая машина – это грузовик Вязовича, на котором тот выступал на последнем «Дакаре». Всего же на данный момент в грузовой категории ралли-рейда заявлено около 35 экипажей.

«После тестов в Астрахани мы уже повысили надежность некоторых частей капотного МАЗа. Однако первый гоночный опыт он получит в Марокко. По итогам мы будем понимать, готов капотник к серьезным ралли-рейдам или требует доработки», – заявил Сергей Вязович.

Под капотом грузовика — шестицилиндровый турбодизель Gyrtech G-13. Это подготовленный чешской командой Buggyra Racing американский дизель Caterpillar C-13, который после доработок развивает 960 л.с. и 4 500 Нм крутящего момента. В состав платформы включены автомат Allison, рессоры Weweler, гоночные амортизаторы Reiger (по два на колесо), мосты финской фирмы Sisu и раздаточная коробка ZF, но прочие комплектующие (рама, кабина, силовой каркас и тому подобное) сделаны в Беларуси.

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