Volvo XC40 превратится в электрокар

К 2025 году половина всех продаваемых на планете Volvo должна быть так или иначе электрифицирована. Шведы делают весомую ставку не только на гибриды, но и на полноценные электромобили: стало известно, каким будет первый из них.

Главным кандидатом на перевод на электротягу назван кроссовер Volvo XC40, и его полностью электрическую версию компания планирует представить уже в нынешнем году, а в 2020-м начать полноценные продажи. Об этом изданию Automotive News заявили официальные представители Volvo.

Правда, технических деталей пока производитель пока не сообщает. С другой стороны, можно с известной долей уверенности предполагать, что электрический Volvo XC40 многие разработки позаимствует у еще одного электромобиля Volvo Group – представленного в феврале хэтчбека Polestar 2. Этот электромобиль и Volvo XC40 построены на одной платформе, поэтому не исключено, что и набор силовых установок для них будет общим.

Впрочем, для Polestar 2 анонсирована пока только одна силовая установка. Два мотора (по одному на каждой оси) развивают чуть более 400 л.с. и 660 Нм крутящего момента, что позволяет хэтчбеку разгоняться до 100 км/ч меньше, чем за пять секунд, а запас хода новинки составляет около 500 км. Вполне возможно, для XC40 разработают что-то менее мощное и более доступное.

Что особенно интересно, в Volvo всерьез обдумывают возможность вывода своего первого электромобиля и на российский рынок.

Уже в этом году на рынке должна появиться и гибридная модификация XC40 под названием T5 Twin Engine. Ее оснастят полуторалитровым турбомотором с отдачей в 180 л.с. и 82-сильным электромотором, суммарное же количество тяги, которое окажется в распоряжении гибрида, составляет 425 Нм. На электротяге такой XC40 сможет проезжать до 54 км.

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