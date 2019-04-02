Колёса весны. Обзор шинных новинок

Самый большой спрос на шины осенью, у нас есть статистика. А весна — лучшее время, чтобы купить новый комплект: цены ещё не выросли. Мы расскажем о доброй дюжине самых интересных вариантов для современных кроссоверов и внедорожников.

Cordiant

Как и положено в эпоху импортозамещения, начинаем с отечественного бренда. У Cordiant сезон весна-лето-осень начинается с классической шины, будто бы созданной для дальних пробегов. Суть разработки совершенно недвусмысленно угадывается в названии Cordiant Comfort 2. Технология сочетает три решения: Flex-Cor, Dry-Cor и Wet-Cor. Первый отвечает за снижение уровня вибрация и шума. Асимметричный рисунок протектора создан путём комбинирования двенадцати уникальных элементов — в три раза больше, чем в предыдущем поколении. Насечка «антишум», образованная диагональными микроканавками, находящимися на среднем продольном ребре шины и в зонах окончания рисунка, создаёт дополнительные микроповерхности, снижая резонанс. Технология Dry-Cor отвечает за устойчивость шины на высоких скоростях и при маневрировании. Обеспечивает это рисунок протектора со сплошным ребром жёсткости и разная мягкость материала беговой дорожки и плечевой зоны. Ну, а Wet-Cor, понятное дело, заведует отводом воды из зоны пятна контакта и таким же образом работает на проходимость автомобиля в грязи. Для владельцев внедорожников и кроссоверов выпускается версия шины с индексом SUV — это пятнадцать типоразмеров в четырёх группах от пятнадцати до восемнадцати дюймов посадочного диаметра. То есть, по сути, весь возможный размерный ряд большинства полноприводных автомобилей российского рынка от малого от верхних строчек сегмента среднего класса.

Стоимость самой распространённой версии 225/65 R17 составляет 4400 рублей.

Pirelli Scorpion Verde

Нечасто мы пишем про знаменитую итальянскую марку Pirelli. Но мы не виноваты, просто не так уж много у них резины для внедорожников. Это странно, потому что и гор там полно, да и грязь найти можно. Однако в этом сезоне Pirelli гордится своей экологически выдержанной шиной серии Scorpion Verde. Благодаря низкому сопротивлению качению и небольшой массе снижается расход топлива и выбросы CO2, объединяя экологичность, комфорт и безопасность на любых поверхностях. Таким образом, Pirelli как бы компенсирует вред от больших, прожорливых и не самых дружелюбных природе внедорожников. Будучи шиной высшего эшелона, Scorpion Verde совмещает в себе высочайшие характеристики шин семейства P Zero и экологические показатели шин линейки Cinturato. Шины получили маркировку M + S, так что не только в дождь на просёлке, но и ранней весной на подтаявшем снегу не будут чувствовать себя совсем уж беспомощно. Шины, кстати, особо рекомендованы нашими коллегами из немецкого Auto Motor und Sport.

Розничная цена шины 225/65 R17, пригодной для большинства кроссоверов, составляет около 6500 рублей.

Maxxis

Абсолютно противоположную по всем статьям шину привёз в Россию Maxxis. Речь о монстроподобной, но верится, что в будущем красавице, бестселлере и чемпионе во всех областях — экстремальной шине Trepador Mud M9060. Вы только взгляните на эти боковины. Что такое колея? Что такое глина? Прочность, сцепление, устойчивость и самоочистка — вот что нужно владельцам подготовленных внедорожников. Да, на такой в магазин лучше не ездить. И комфорт не тот, и износ. Официально продаётся у нас в типоразмере, который на «Ниву» не пойдёт: 38.5 × 12.50-16. Trepador M9060 диагональный с нейлоновым кордом, плющиться должен в блин размером с Красную площадь, весит как Мавзолей и стоит как всё золото всех окрестных церквей. Ну почти.

Ориентировочная цена за шину указанного типоразмера составляет порядка 20 000 рублей. Рекомендованный диск должен иметь ширину десять дюймов.

Yokohama

Есть ещё, к счастью, владельцы внедорожников, которые считают, что японцы делают лучшие шины в мире. Чтобы утвердить их в этом мнении, Yokohama выпустила сразу три интересные шины: одна экологичная, одна универсальная и одна экстремальная. Нас, понятное дело, увлекла грязевая. Это ненаправленная, как модно, экстремальная шина Х-МТ с рисунком, который условно можно назвать «ёлочка». Сами японцы поэтично называют его «сад камней». Но обманываться изяществом наименования не стоит: шина получилась действительно экстремальной. Может не настолько, как, скажем, Bogger, но покруче BFG MT3. Особо радуют клинообразные грунтозацепы на боковинах. Я вот обожаю давление до 0,3 сбросить и могу только слюнки пускать, представляя, как она будет из колеи глинистой выходить. Или нет. Тесты покажут, но пока эксперты довольны. Отмечают относительную нешумность, чему я, скажем, совсем не верю, и приличную управляемость. Размерность этих шин начинается с нескромных 35 × 12.5 R17 и доходит до 40 × 15.5 R20.

Скоро на всех «прототипах», если не отпугнёт рекомендованная стоимость: 21 360 за 37-дюймовую штуку.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Новинка сезона от GoodYear — пятое поколение спортивной шины для SUV — показало на тестах удивительно неплохие внедорожные свойства. Ключевыми же особенностями этой покрыши производитель называет короткий тормозной путь на мокром асфальте, отличную управляемость на сухой дороге, высокий ездовой комфорт и минимальный уровень шума. Главным достижением названа именно эффективность торможения в дождь, которая была улучшена на 4 %. Это результат применения запатентованной GoodYear технологии Active Braking, суть которой заключается в увеличении площади контактного пятна под нагрузкой.

Шина с размерностью 255/30 R19 на, скажем, Velar обойдётся в 16 110 рублей.

Nitto Trail Grappler M/T

Свежая реинкарнация классической грязевой шины, которая увидела свет ещё в 2011 году. Не самый агрессивный рисунок, но прочная боковина с тремя слоями полиэстрового корда, высокая износостойкость и низкий шум на асфальте делают Grappler M/T популярной у тех, кому нужно проехать большое расстояние до ближайших гор. Эффективность в глине и чернозёме можно оценить сколько-нибудь положительно, если давить на газ и при этом держать давление не выше атмосферы.

Размерная линейка широкая, стоимость 37 × 12.5 R20 составляет 18 330 рублей. Самое же интересное в этой грязевой шине, что её можно найти в размерности LT375/40 R24!

Toyo Open Country A/T Plus

Универсальная шина для дорог, плохих дорог и умеренного бездорожья ориентирована на европейский рынок и подойдёт для тех, кто ценит тихую езду и хорошую управляемость. Несмотря на M + S, её всесезонность находится на широте северной части Апеннинского полуострова. Асимметричный дизайн протектора этой шины, образующий пять рёбер с жёсткими блоками, обеспечивает повышенную износостойкость, исключительную реакцию на рулевое управление при движении по скоростному шоссе, а также оптимальную управляемость. Другими словами, шина довольно жёсткая. Из нового можно заметить более развитые шашки на боковине и плечевой зоне протектора.

Шина размерностью 265/65 R17 обойдётся в 7350 рублей.

Hankook Dynapro HP2

Корейцы всеми силами стремятся соответствовать современным требованиям европейского рынка, и это у них получается с новинкой сезона HP2 — новой линейкой Dynapro. Это дорожная, я бы даже сказал, городская шина для кроссоверов и внедорожников всего ценового диапазона. Вдогонку новым запросам Hankook снизил шумность на асфальте, уменьшил вес и сопротивление качению, поработал над управляемостью в дождь и обещает отличные тормозные свойства: безопасность превыше всего. У шины очень широкий брекер и центральная дорожка увеличенной жёсткости, а это значит минимальный увод в повороте и отличную курсовую устойчивость.

Кроссоверный размер 225/65 R17 стоит в розницу 5300 рублей.

Continental EcoContact 6

Ещё одна экологичная шина, на сей раз от Continental. Высокотехнологичная резиновая смесь GreenChilli 2.0 позволила заметно снизить сопротивление качению, а её сочетание с закруглёнными гранями отдельных элементов асимметричного протектора обеспечило отличные ездовые и тормозные характеристики. При этом Continental утверждает, что шину можно использовать на один сезон дольше, чем предыдущее поколение. Основанием для этого является новая формула смеси, которая сохраняет эластичность со временем и является при этом износоустойчивой.

В розницу Continental EcoContact 6 размерностью, скажем, 235/55 R17 стоят 10 426 рублей.

Michelin Pilot Sport 4 SUV

К весеннему сезону компания Michelin представляет новинку, разработанную совместно с ведущими автопроизводителями, — дорожную шину для спортивных внедорожников Michelin Pilot Sport 4 SUV. Новинка объявлена лидером в своём сегменте по таким показателям, как управляемость, сцепление на сухом и мокром покрытии, а также стабильность на высоких скоростях. Новая смесь с некими эластомерами, ассиметричный рисунок, арамид в корде и уникальный дизайн внешней боковины, имеющий собственное имя — Premium Touch. В наличии сорок девять типоразмеров с посадкой от семнадцати до двадцати трёх дюймов.

Шина 275/45 R20 стоит 18 900 рублей.

Bridgestone Alenza 001

Новинка, заменяющая заслуженную модель Bridgestone Dueler H\P Sport, сконструирована с помощью моделирования внутренних процессов при качении и соответствует новым нормам для скоростных шин класса SUV. Модель одобрена рядом ведущих автопроизводителей сегмента и поставляется в качестве оригинальной комплектации, что говорит о сбалансированных характеристиках и невысокой цене. Акцент сделан на управляемость в дождь, что обеспечивается за счёт закруглённых кромок и увеличенного контактного пятна центральной беговой дорожки. Благодаря технологии Nano PRO-TechT, отвечающей за более равномерное распределение молекул силики, улучшен выбег и, соответственно, экономичность эксплуатации. Модель доступна на российском рынке в шестидесяти типоразмерах в диапазоне от шестнадцати до двадцати двух дюймов.

Шина размерностью 225/60 R18 обойдётся примерно в 9000 рублей.

Viatti Strada Asimmetrico

Завершаем обзор ещё одной российской маркой, Viatti. Она нам знакома по шинам Bosco A/T, которые мы тестировали прошлым летом с отличным результатом. Шина Viatti Strada Asimmetrico — дорожная и даже где-то спортивная. Рисунок ассиметричный, как понятно из названия, с практически сплошными центральными дорожками протектора. Технология VSS (variable sidewall stiffness — переменное распределение жёсткости боковины) помогает поглощать удары при преодолении неровностей и стыков асфальта и уверенно проходить скоростные повороты. А фирменная Hydro Safe S, как понятно, отвечает за работу в дождь.

Типоразмеров море, есть даже 255/45 R18, которые в розницу стоят от 6655 рублей.

Текст Игорь Губарь