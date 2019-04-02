Новый Ford Bronco будет как Wrangler — превращаться в кабриолет

Компания Ford не оставляет усилий по возрождению культового внедорожника Bronco, который станет прямым конкурентом Jeep Wrangler. Прототип новинки американцы уже показали некоторым избранным дилерам, и дилеры пришли в восторг.

На дилерской конференции, которая состоялась в Палм-Бич, производитель не только продемонстрировал будущий Bronco, но и поделился планами по развитию этого направления: получено официальное подтверждение намерений Ford превратить Bronco в целое семейство.

Как сообщает Automotive News со ссылкой на источники в дилерской среде, помимо основной модели в него войдут более компактный внедорожник (сейчас известный как «бэби-Бронко»), а также некий пикап, которому, судя по всему, предстоит конкурировать с Jeep Gladiator. Сам же Bronco выйдет на рынок в каноничной трехдверной версии, но помимо нее получит и более практичную пятидверную модификацию.

Известно также, что по примеру Jeep Wrangler у Ford Bronco будет возможность превращения в кабриолет. В одной из модификаций внедорожник снабдят съемными дверями и крышей, которые можно будет упаковать в багажник. При этом, в отличие от Wrangler, в кабрио-ипостаси внедорожник не лишится боковых зеркал, так как их расположили не на дверях, а на передних стойках кузова.

Фотоизображениями обнародованная информация не сопровождена, однако весьма близкий к будущему серийному автомобилю опытный прототип можно увидеть на шпионских снимках, публикуемых ресурсом Carscoops.

Как сообщает Automotive News, дилеры остались довольны перспективами будущей новинки, причем один из них заявил, что новый Bronco оказался вдвое круче, чем он ожидал. Продажи Ford Bronco в США должны стартовать в конце следующего года, но более компактный вариант появится на рынке несколькими месяцами ранее. Что касается пикапа, то его выход на рынок отложен до 2021 года.

Учитывая перспективы реструктуризации бизнеса Ford на территории нашей страны, ожидать появления Ford Bronco в России, к сожалению, не приходится.

Названа ожидаемая дата старта продаж нового Ford Bronco

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