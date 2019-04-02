Дизельный Volkswagen Tiguan официально вернулся: известны цены

История с удалением с российского рынка дизельной модификации кроссовера VW Tiguan закончилась, не успев начаться: по сути, этой версии не было в России всего около трех месяцев. При этом кроссовер за время отсутствия если и подорожал, то не слишком заметно.

Официально Volkswagen объясняет возвращение кроссовера на рынок «большим интересом российского рынка к дизельной модификации, а также высоким спросом на Tiguan в целом, который позволяет модели оставаться среди топ-игроков в данном сегменте». По данным издания «Авторевю», когда Tiguan с дизельным двигателем свободно продавался в нашей стране, на его долю приходилось 22% продаж.

Судя по всему, вместе с возобновлением приема заказов дизельный VW Tiguan вернулся и на конвейер калужского завода. Кроссовер по-прежнему будет продаваться у нас только со 150-сильным двухлитровым мотором, 7-ступенчатым роботом и системой полного привода. C такой силовой установкой вседорожник ускоряется до 100 км/ч за 9,3 секунды, расходуя при этом 6,1 л топлива на 100 км пробега.

Комплектаций на данный момент насчитывается четыре: Offroad, Connect, Highline и Sportline. Самая доступная – Orffroad – оценена производителем в минимальные 2 099 000 рублей, официальный прием заказов открыт 2 апреля.

О ликвидации дизельной версии VW Tiguan компания объявила в конце прошлого года: кроссовер покинул конвейер предприятия в Калуге 10 декабря. Первые сведения о том, что в Volkswagen решили передумать, появились уже в начале весны.

Volkswagen Tiguan получил спецверсию Connect

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