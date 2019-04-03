Обновленный Mercedes-Benz V-класса для активного отдыха

Российские дилеры марки Mercedes-Benz начали прием заказов на минивэн V-класса, переживший рестайлинг. Вэну обещаны новые роскошные опции, модернизированный двигатель и доработанная внешность.

В России обновленный Mercedes-Benz V-класса будет продаваться с двумя типами моторов. Первый, модернизированный 2,1-литровый дизельный двигатель, развивает от 136 до 190 л.с. Утверждается, что после модернизации мотор стал значительно экономичнее: например, минивэн в версии V 250 BlueTec потребляет на 28% меньше топлива, чем до модернизации. В качестве второго мотора для V-класса, по официальному сообщению, должен выступить бензиновый двигатель с отдачей в 211 л.с.

Оформление передней части переработано в соответствии с последними веяниями в дизайне марки. Минивэн получил новый передний бампер, иную решетку радиатора, колесные диски с новым рисунком и несколько новых оттенков для кузова.

Что касается новых опций, доступных российским покупателям, то немецкий производитель делает особый упор на возможности снабдить салон V-класса люксовыми креслами с функциями спального места, массажа и климат-контроля, причем пользователи таких суперкресел смогут выбирать между тремя уровнями интенсивности массажа и кондиционирования.

Рестайлинг Mercedes-Benz V-класса пережил в январе, а российские продажи новинки стартовали 1 апреля. Сейчас базовая стоимость минивэна составляет 3 457 000 рублей, но V-класс традиционно можно приобрести и в рамках так называемых пакетных предложений, когда минивэн уже будет укомплектован рядом дополнительных опций. Стоимость таких вэнов стартует с отметки в 5 280 000 рублей.

Попутно обновление пережили и кемперы семейства Marco Polo, цена на которые начинается с 4 241 000 рублей.

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