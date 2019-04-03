Максимальные преимущества в честь открытия INCHCAPE Mitsubishi

С открытием нового дилерского центра INCHCAPE Mitsubishi мы рады предложить уникальные условия на приобретение всей модельной линейки Mitsubishi! Первых клиентов в нашем дилерском центре ждут выгоды до 1 060 000 рублей и кредит 0%!

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Пройдите реальные испытания на впечатляющем внедорожном тест-драйве. Получите бесплатную оценку и диагностику при трейд-ине, а также подарки в честь открытия нового дилерского центра INCHCAPE Mitsubishi !

Если Вы ищете надежность, высокое качество, проверенные технологии – воспользуйтесь уникальным шансом приобрести Mitsubishi с максимальными выгодами в INCHCAPE !

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Если Mitsubishi – то в INCHCAPE !

Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

*Количество автомобилей по акции ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.