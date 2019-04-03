JAC Motors запустил программу трейд-ин

Официальный дистрибьютор JAC Motors на территории России, ООО «Джак автомобиль», сообщает о запуске централизованной программы трейд-ин, распространяющейся на легковую гамму компании. Благодаря введению новой программы, приобретение легковых моделей JAC станет еще выгоднее.

Обменять свой автомобиль на новый кроссоверы JAC на особо привлекательных условиях смогут владельцы автомобилей любой марки, любого года выпуска. В этом случае официальный дилер предоставит дополнительную скидку.

При сдаче своего автомобиля по программе трейд-ин и последующей покупке нового JAC S3 любой комплектации выгода составит 20 000 руб. Покупатели, воспользовавшиеся услугой трейд-ин при приобретении кроссовера JAC S5, смогут получить скидку в размере 30 000 руб.

Программа действует у официальных дилеров JAC Motors. В настоящее время продажу легковых автомобилей на территории России осуществляют 44 автосалона, расположенных в 33 городах.

Более полная и подробная информация о российской легковой модельной линейке JAC Motors, действующих специальных предложениях, а также со списком участвующих в программах дилеров можно ознакомиться на официальном сайте.

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