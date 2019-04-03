Организация багажного отсека. Внедорожники

Системы, которыми владельцы снабжают свои внедорожники, можно условно поделить на три категории: «спальники», «комоды» и «кухни».

Если пошарить в популярных соцсетях автомобильной, экспедиционной и внедорожной направленности, то можно найти десятка два вариантов превращения «Патриота» в плацкарт. Не только «Патриота», разумеется, но таких больше всего. Именно условные «спальники» — самые популярные версии реорганизации багажника у наших автолюбителей, причём почти все они самодельные. К сожалению, у нас пока очень мало мест, где можно заказать, а тем более купить подобные комплекты. С другой стороны, народ выдумывает оригинальные варианты, хотя принципиально они одинаковые. Вровень со сложенным диваном делают подставку, на которую укладывают лист толстой фанеры. Под этим листом оставляют свободное пространство, или некое подобие лодочных рундуков с доступом сверху, или — реже — выдвижные ящики. Таким образом, при раскладывании мы получаем довольно солидную двуспальную кровать и почти метр до потолка. Если в салоне есть автономный отопитель, а машина утеплена, то даже в мороз в ней вполне можно комфортно переночевать прямо в поле. Такая конструкция удобна ещё и тем, что багажник делится на две части, оффроудное снаряжение, тросы, бензопилы, топоры и домкраты укладываются под настилом и всегда доступны, как бы ни был завален отсек сверху. Проблема в том, что если этого груза много, то перед ночлегом придётся распихивать его по всему салону, а утром убирать назад.

Наши зарубежные коллеги по увлечению чаще всего устраивают из багажника «кухни», иногда вполне себе полноценные. То есть не просто откидной столик, а мойка, плита, холодильник, рабочие плоскости, горячая вода и полноформатный газ. Тут им помогают производители, которых хватает и в Европе, хотя лидирует в теме Америка. Принципиальная схема примерно одинакова для всех вариантов: выдвижной ящик, в который встроена газовая плитка и мойка. Вода подаётся самотёком или насосом из бака в глубине багажника, сливается прямо на землю. Баллон для газа тоже в нише грузового отсека. Вторая половина багажника оборудована под хранение припасов, посуды и вещей. Пространство сверху может быть дооснащено «комодом» или оставаться свободным. Некоторые конструкции позволяют не только выдвинуть ящики и рабочие плоскости, но и, достав их, использовать отдельно. Иногда прямо над кухонным блоком расположен спальник. В редких случаях всё оборудование остаётся внутри багажника даже в «боевом» положении. Это облегчает монтаж и сберегает от дождя, но менее удобно в использовании.

Наконец, самый простой в исполнении вариант, по сути доработка багажника, — это комплект разного рода ящиков и полок. Ещё проще, конечно, ящики, которые подошли по размеру и форме, прикреплённые к полу или проушинам.

Это полумера, хотя и лучше, чем ничего. Конструкция «комодов» для внедорожников с кузовом универсал ничем особенным не отличается от «комодов», изготовленных для пикапов, о которых мы недавно писали. Тот же фальшпол, те же ящики, та же платформа сверху. Важно сразу решить, насколько сложна будет система трансформации. Можно сделать всё выдвигающееся, снимающееся, закрывающееся на замки. Однако при этом вряд ли можно быть уверенным в том, что после скачков по онежским кочкам всё это дело не перекосится, не переклинится и будет работать, как новое. С другой стороны, можно просто сделать короба из фанеры на металлическом каркасе, намертво прикрученном к полу и боковинам. Будет не так удобно, но выдержит попадание метеорита средних размеров и обойдётся раз в пятьдесят дешевле. Понятно, что компромиссный вариант оптимален: сделать часть выдвижным, часть неподвижным, разделив, скажем, по горизонтали. Внизу будут оффроудные вещи, которые нужны независимо от загруженности всего остального багажника, ремкомплекты и инструменты, а сверху спальники, продукты, плитки и прочее походное. И аккуратно, и доступно, и недорого.

Если искать идеальный вариант, то надо сделать, видимо, нечто, состоящее из трёх описанных конструкций. Ориентируясь на свои нужды и возможности, разумеется. Я вот, к примеру, не люблю спать в машине, а готовить предпочитаю чуть в сторонке. Мне важнее порядок. Зато я знаю человека, который устроил спальник и кухню в Jimny. Но он путешествует один. Оптимальным же мне видится вариант с двумя выдвижными ящиками внизу: один — кухонный блок, другой для запчастей, инструментов и оборудования. Над ними рундуки с доступом сверху, на них ставятся ящики со съёмным крепежом. Если ящики убрать и откинуть спинки второго ряда, то на разложенном сверху матрасе можно было бы и переночевать в крайнем случае. Часть я с удовольствием сделал бы сам, но что касается салазок и прочего движимого, предпочёл бы конструкцию, разработанную специально для подобных условий. Пусть это и будет дороже мебельных деталей из ближайшего строймаркета. В любом случае порядок в багажнике вы оцените сразу!

Текст Игорь Губарь