Ты сможешь, ты сильный! Школа зимнего вождения Renault

Со стороны любая школа контраварийной подготовки выглядит как весёлые игры на огороженной площадке, где взрослые дяди и тёти как могут издеваются над автомобилями. Но на самом деле этот процесс далёк от безудержного веселья. Школа Renault Winter Drive – это два дня бешеной рулёжки, курс по выживанию в зимнем лесу и очередной укол в мозг для тех, кто считает, что зимняя дорога – это идиллически красивые ёлочки на обочинах и вечная Last Christmas в динамиках

Природа нам мстит. На изощрённые издевательства она отвечает дождями и растаявшей в феврале Ладогой, где и проходят уроки школы Renault. Вместо вожделенной гладкой поверхности – пятисантиметровый слой воды, временами превращающийся в шугу, но инструкторы утверждают, что уйти на дно шансов мало, потому что лёд всё-таки есть. Под водой.

Когда мы говорим о беспросветной рулёжке, мы прежде всего имеем в виду площадку со стандартными упражнениями, такими как силовые скольжения, езда в заносе и экстренное торможение. Да, со стороны это выглядит простым набором манипуляций, а с точки зрения водительского опыта представляется какой-то детской забавой, но на самом деле всё куда сложнее. Дело в том, что у многих из нас в голову зашиты совсем другие парадигмы вождения. Щелчок тангенты на рации – и инструктор называет твой номер автомобиля: «Тринадцатый номер, больше газа, больше! Глаза туда, куда собираетесь ехать!» А тринадцатый по-старчески боится открыть на полную акселератор и категорически не верит, что Duster с дизелем способен ехать боком, как какой-нибудь заднеприводный седан. Может, и ещё как! Но это осознание приходит потом, а пока снова щелчок тангенты, номер машины и очередной окрик инструктора. В такие моменты многие начинают паниковать, звать маму или призывать Вселенную, но лучше слушать эти шуршащие в рации голоса. Уже через полчаса глаза смотрят куда надо, ноги сами делают то, что нужно, а забитые молочной кислотой мышцы рук способны обеспечивать правильное руление.

Именно в этом и есть главная цель подобных курсов – голова и мышцы должны помнить всё до мелочей и реагировать правильно, несмотря на усталость. Здесь не учат создавать неприятности на дороге, здесь учат их предотвращать, а если уж началось нечто нехорошее, выходить из ситуации на уровне рефлексов.

И да, покрытый аурой пенсионного автомобиля, Renault Duster открывается с совершенно другой стороны – как способный на подвиги в экстремальных ситуациях. Собственно говоря, и Kaptur, ещё один участник соревнований, тоже проявил чудеса прыти на водно-ледовой площадке. Но им было бы ещё легче, если бы под колёсами был чистый лёд, а нам было бы сложнее, так как слой воды создавал тормозящий момент. Традиционно на лёд Ладоги выводят и Renault Koleos. Большой, практически электронный кроссовер тоже не чурается динамичной езды на грани фола и так же уверенно скользит, если покрытие позволяет.

Это ещё не всё

Площадка площадкой, но есть ещё и кольцевая ледяная трасса, на которой автомобили обуты в шины с тренировочным шипом. Вот где можно закрепить знания, полученные в течение нескольких часов руления между конусами. Здесь и управление тягой, и компенсация сноса и заноса, и тот самый третий «хлыст» (серия колебаний автомобиля), который не поймать. Многие, раззадорившись, сносили ледяной бруствер под печальные вздохи инструкторов и целый набор нецензурных выражений со стороны тех, кто ехал следом. И тут ещё один промежуточный итог через щелчок тангенты – вы лишь тогда контролируете ситуацию, когда способны контролировать скорость. Давить на газ может даже вельш-корги, а вот дальше нужны опыт и реакция. Поэтому те, кому не повезло родиться спортсменами, отправляются вспоминать навыки, полученные на площадке. Остальных же отправляют в лес. Тех, кто рассчитывал на копание в снегу, шаклы и динамические стропы, ждал небольшой облом. Все уже знают о том, что Duster вполне взрослый в плане офф-роуда, поэтому нас заставили выживать. Нет, не в прямом смысле, а всего лишь проделать несколько нехитрых манипуляций, которые способны спасти жизнь в зимнем лесу без сжигания шин и прочего экстрима.

Стандартный набор путешественника в зимний период известен: аптечка, лопата, компас, фонарь, перцовый баллончик и огниво. Но для многих будет открытием, что разжечь огонь можно при помощи обычных «крокодилов», просто замкнув их от аккумулятора. Главное – отсоединить батарею от бортовой сети автомобиля иначе операция по выживанию сразу усложнится. А ещё мы научились строить дома из снега, в которых можно укрыться от бури и наступающего ледяного апокалипсиса. Выглядит как игра, но каждый, кто в ней участвовал, запомнил, как строить ледяной домик, фильтровать воду через мох и отпугивать лосей адским рёвом. Пригодится ли это в обычной жизни? Кто знает! Но навык есть, а значит, как и в случае со скольжениями на льду, появляется шанс на элегантный выход из не самых элегантных ситуаций.

Текст Максим Ракитин



Фото Renault