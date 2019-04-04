Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country

Точнее, одна цена: до российского рынка «универсал повышенной проходимости», как его называет производитель, добрался в единственном варианте – только одной комплектации и только с одним мотором.

Вседорожность универсалу Volvo V60 Cross Country обеспечивают 210-миллиметровый дорожный просвет, легкий защитный обвес по периметру кузова и система полного привода со специальным внедорожным режимом работы – она входит в базовую комплектацию.

Стоимость Volvo V60 Cross Country в нашей стране стартует с отметки в 3 069 000 рублей. При этом в Россию универсал будет поставляться только с бензиновым двигателем T5: он развивает 250 л.с. и 350 Нм крутящего момента и работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой переключения передач. Продавать V60 Cross Country в нашей стране шведы будут в единственной комплектации Plus.

В нее входит, к примеру, отдельная гордость Volvo – водительский ассистент City Safety. Система, призванная предотвращать столкновения, способна распознавать не только автомобили, но и пешеходов, велосипедистов и крупных животных, причем делает это и днем, и ночью. Утверждается, что это единственная система на рынке с такими способностями.

При этом уже в базовой комплектации кросс-универсал помимо полного привода и специального внедорожного (Off-Road) режима вождения оснащается еще и рядом технологий-ассистентов: функцией автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control), электронной системой стабилизации (Electronic Stability Control), системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control) и системой удержания в полосе, работающей на скоростях до 130 км/ч. В списке оборудования значатся такие опции, как премиальная акустика, отделка интерьера кожей, панорамное остекление и так далее.

Ожидается, что в салонах российских дилеров шведской марки V60 Cross Country появится ближе к осени сего года.

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