В России будут продавать автомобили новой марки из Вьетнама

В базе Роспатента появились изображения двух моделей вьетнамской марки VinFast, которая считается первым автопроизводителем этой страны. Очевидно, выход вьетнамских автомобилей с баварскими корнями на российский рынок – уже не за горами.

Марка VinFast дебютировала в прошлом году, и уже тогда ее руководство не скрывало своих амбиций по завоеванию российского авторынка: заявления о готовности VinFast к продаже своих моделей в России звучали еще до официальной премьеры этих самых моделей.

Судя по базе Роспатента, в нашей стране могут появиться обе разработки VinFast, имеющиеся сейчас в наличии – кроссовер Lux SA 2.0 и седан Lux A 2.0. По предварительным данным, обе новинки получат двухлитровый бензиновый турбомотор, который представляет собой переработанную в сторону упрощения версию популярного двигателя BMW с обозначением N20. Утверждается, что мотор пережил процедуру дефорсировки, в результате чего вьетнамцы получили две модификации, отличающиеся отдачей – 176 (300 Нм) и 231 л.с. (350 Нм).

Седан LUX A2.0 набирает 100 км/час за 8,9 сек с мотором в 176 «сил» и за 7,1 сек с самым мощным мотором. Кроссовер с задним приводом и самым мощным мотором набирает «сотню» за 8,9 сек, с полным приводом — за 9,1.

Ранее сообщалось, что обе модели VinFast появились на свет в результате сотрудничества вьетнамской компании с концерном BMW, который дал ей доступ к платформам седана 5 серии и кроссовера X5, а также с фирмами Siemens, Magna и Bosch, которые занимались адаптацией платформ, настройкой бортовой электроники и ходовой части. Дизайн же экстерьера кроссовера и седана выполнен силами итальянцев из Pininfarina.

Предсерийные образцы обеих моделей уже сходят с конвейера завода VinFast во Вьетнаме, но до конца августа они будут проходить комплекс испытаний. После этого начнется переход к полномасштабному производству, а в России экзотические новинки могут появиться в следующем году.

Вьетнамская компания VinFast показала свой первый кроссовер

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