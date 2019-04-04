Движение с эмоциями. Audi, в котором ничего не хочется менять

Сергей Лесневский раскрывает суть немецкой философии, на примере кроссовера из Ингольштадта.

Очень часто в комментариях под тест-драйвом того или иного люксового кроссовера, будь то Porsche Cayenne, Bentley Bentayga или даже Lamborghini Urus, можно увидеть искреннее возмущение диванных автоэкспертов, которое глобально сводится к тому, что «да это же просто очень дорогая Audi Q7!». И каждый раз я не могу понять, воспринимать ли это как комплимент, ведь, пытаясь разобраться в хитросплетениях родства моделей VAG, уже давно можно сломать голову. В любом случае этот вопрос не давал мне покоя настолько, что я решил наконец восполнить личный пробел и покататься на Q7 — пожалуй, единственной модели Audi, на которой я не ездил. Но если кто-то ждёт, что я напишу о сходстве вышеупомянутых машин, то поспешу вас расстроить.

Если подойти к вопросу идеологически, то Audi Q7 выделяется среди люксовых братьев по платформе тем, что, пожалуй, единственный не притягивает к себе лучи классовой ненависти. Уникальный случай, когда ты можешь купить дорогой, премиальный кроссовер и совершенно не выделяться в потоке, даже если выберешь ярко-голубой цвет. В плане незаметности Q7 можно сравнить с Volkswagen Phaeton, который технически представлял собой Bentley Continental, замаскированный под нечто, которое обыватель воспринимал как «большой Passat». Каждый день, садясь в салон Q7, ты остаёшься наедине с премиальной кожей, дорогой отделкой и кучей опций и фишек. Садясь в Bentley или Range Rover, ты получаешь примерно то же самое. Но только Audi не заставляет вас испытывать чувство неловкости и не кричит на всю парковку: «Посмотрите, этот отъявленный гедонист и буржуй отчаливает на работу!» Вы не ловите на себе завистливые взгляды из кредитных солярисов, троллейбусов и прочего транспорта для крестьян. Q7 прячет свои способности за скромной и строгой внешностью, и знаете о них только вы. Так же, как только вы знаете, сколько стоит кресло Herman Miller в вашем офисе, а для ваших подчинённых это, скорее всего, просто кресло.

Q7 прячет вас от негатива и лишнего внимания. В нём нет кричащей роскоши или необузданной мощи, и именно поэтому она даёт необъяснимое чувство спокойствия. В салоне нет вычурности, странных дизайнерских решений и выжигающей глаза подсветки. Нет странных шрифтов и пунктов в меню, куда можно попасть или по случайности, или же только с помощью инструкции. В ней есть премиальная музыка, мультиконтурные сиденья с вентиляцией и массажем, моя любимая проекция на лобовое стекло. Трансформируемый багажник, куда помещается сноуборд и бесконечное количество чемоданов. Я при всём желании не смог докопаться хотя бы до одной раздражающей мелочи, будь то отделка, эргономика, мультимедиа — и вряд ли это дело привычки. У меня никогда не было своей Audi, но, садясь в любую из моделей, я не тратил полчаса на понимание того, как всё это работает, чего не скажешь о многих конкурентах.

Возможно, дело в том, что пока одни немцы планомерно шли к корейскому дизайну, другие немцы, из Ингольштадта, сто раз отмеряли путь, который должен проделать твой палец до каждой из кнопок. Отмеряли высоту регулировки подлокотника и положения руля, расположение пунктов в меню и нитей контурной подсветки в дверях. Так, чтобы салон моментально сложился в единое целое, в кокпит, где всё под рукой.

Добавили приятные мелочи вроде дверных карманов, которые подсвечиваются, если засунуть в них руку. Или кнопку, позволяющую опустить заднюю часть машины для удобства погрузки крупных вещей в багажник. И в случае с Q7 получили, возможно, самый универсальный универсал. Именно так он воспринимается. При своих довольно внушительных размерах и наличии пневмоподвески, изменяющей высоту, Q7 совсем не ощущается внедорожником. Большим универсалом — да, но никак не внедорожником или кроссовером. Нет в нём этого невнятного ощущения, когда ты вроде уже сидишь на табуретке, но до «капитанского кресла» ещё не дорос. Благодаря плоскому полу посадка в Q7 абсолютно легковая, и это радикально меняет ощущения от вождения.

Так есть ли сходство у Q7 c упомянутыми в начале статьи братьями из лакшери сегмента, кроме очевидного — единой модульной платформы, на которой все они построены? Если ездил на Bentayga или Cayenne, сходство есть. Оно в безупречном качестве сборки, в материалах и запахе кожи. В стежках прострочки на приборной панели. В остальном, при некоторых общих мелочах, поведение и назначение этих автомобилей абсолютно разные. И нет большей глупости, чем назвать одну из этих машин более дорогой версией другой. Но если уж очень хочется, можно считать Q7 идеально сбалансированной отправной точкой. Как настройки эквалайзера в аудиосистеме, выставленные на середину. Можно добавить низких частот, можно выкрутить сабвуфер на максимум, чтобы дрожали стекла. А можно оставить «по умолчанию».

Вот и в Q7 мне не хочется ничего менять. Это отнюдь не означает, что она скучная. В ней ровно то оптимальное сочетание управляемости, комфорта и стиля, какое нужно уравновешенному человеку с некоторой долей социопатии. Есть машины для перемещения из точки А в точку Б, а есть машины, которые дарят эмоции при перемещении из точки А в точку Б. Audi Q7 прекрасно справляется с этой задачей. Ведь эмоции приходят не только когда боком в поворот и двести по встречке. Audi Q7 успокаивает психику после тяжёлого дня, не даёт реагировать на внешние раздражители вроде подрезавшего такси или светофорных гонщиков. Для меня в ней достаточно премиальности, и динамики, и душевного комфорта — пожалуй, главного, что может дать самый универсальный универсал.

А вот здесь, немного о надёжности Q7!

Текст Сергей Лесневский