Праздник Jeep 4×4 Day

В честь Jeep® 4×4 Day легендарная марка раскрывает секреты успешного вождения по бездорожью

• 4 апреля среди поклонников езды по бездорожью отмечается Jeep® 4×4 Day

• В честь этого события Jeep делится рекомендациями по вождению

Первый Jeep® 4×4 Day состоялся 4 апреля 2016 года. Такая комбинация цифр выбрана неслучайно. Четвертое число четвёртого месяца – две цифры «4» отсылают к сокращенному обозначению полного привода. Кроме того, слово «Jeep» состоит из четырех букв и сам бренд придерживается четырех ключевых ценностей — свобода, аутентичность, страсть к приключениям и целеустремленность. Земля считается одной из четырех стихий в природе. Именно земля – стихия, в которой автомобили Jeep чувствуют себя максимально уверенно, благодаря легендарным внедорожным характеристикам. Эти характеристики – результат слаженной работы передовых систем полного привода. Отдельного внимания заслуживает система управления тягой Jeep Selec-Terrain. Инженеры компании размещают эту систему на все полноприводные версии Jeep Renegade, Compass, Cherokee и Grand Cherokee.

Однако для успешного преодоления бездорожья важны не только несравненные технические характеристики, но и знания водителя. В честь Jeep® 4×4 Day компания делится полезными советами для безопасного движения в режиме полного привода и словарем специальных терминов. Эта информация будет полезна как начинающим, так и опытным любителям бездорожья.

Скорость движения

При движении по сильно пересеченной местности не делайте акцент на скорости и мощности. Используйте режим 4WD Low Range, который обеспечит движение на малых оборотах и с низкой скоростью. Так полноприводный Jeep будет последовательно продвигаться вперед и преодолевать препятствия. На автомобилях с механической трансмиссией рекомендуется медленно отпускать сцепление. Это позволит автомобилю «переползать» через препятствия на

самой низкой передаче. Например, на маршруте Rubicon Trail средняя скорость составляет от 1,6 до 8,0 км/ч.

Преодоление подъемов

При подъеме на холм и спуске по склону обязательно двигайтесь прямо вверх или вниз. Не перемещайтесь боком по крутым склонам, так как в этом положении устойчивость автомобиля снижается. У основания подъема нужно задействовать дополнительную мощность. Приближаясь к вершине и находясь на самом верху, уменьшайте мощность. Если вы заглохнете на подъеме, произойдет откат назад на задней передаче. При спуске на автомобиле с механической коробкой используйте самую низкую передачу. При движении вниз в режиме Low Range не отпускайте сцепление и позвольте автомобилю двигаться по инерции. Автомобиль должен замедляться за счет трансмиссии и торможения двигателем. Используйте педаль тормоза только для точного контроля скорости. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, используйте режим Low Range и самую низкую передачу.

Преодоление каменистых поверхностей и других препятствий

Такой вид движения еще называют «переползанием. Используйте самую низкую передачу и режим 4WD Low Range. Это позволит автомобилю преодолеть такие препятствия, как камни, бревна. Двигайтесь на малых оборотах и газуйте по мере необходимости. Услышав скрежет, не паникуйте. Защита днища и боковая защита порогов вашего Jeep 4×4 (перечень оборудования зависит от комплектации) возьмут удар на себя. Перед поездкой рекомендуется снизить давление в шинах до уровня от 1,3 до 2,1 атм. Это улучшит сцепление с дорогой и поможет избежать проколов. Специалисты выявили, что идеальная скорость движения по каменистой местности – от 1,0 до 4,8 км/ч.

Поведение на маршрутах

Уважайте свой маршрут. Оставляйте его в лучшем состоянии, чем он был до вас. Сохраняйте красоту природы и атмосферу мест, по которым путешествуете. Если ландшафт выглядит уязвимым, постарайтесь выбрать альтернативный

маршрут.

Глоссарий

Угол въезда – это максимальный угол склона, на который автомобиль способен въехать, не касаясь поверхности никакой частью кузова или подвески.

Угол рампы – это максимальный угол, при котором автомобиль способен проехать со склона на горизонтальный участок, ничего не задев днищем.

Угол съезда – это максимальный угол, при котором автомобиль способен въехать задним колесом на склон, не задев поверхность никакой частью кузова или подвески.

Артикуляция колес – это максимальное расстояние перемещения каждого колеса вверх или вниз.

Колесная база: расстояние между осями передних и задних колес.