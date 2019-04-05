Китайская марка GAC с 9 моделями станет хедлайнером Питерского автосалона

Китайская компания GAC Motor планирует масштабную экспозицию на территории автомобильной выставки в Санкт-Петербурге: китайцы продолжают знакомить потенциальных покупателей со своими моделями. На выставке GAC договорится и с возможными дилерами.

В Питере GAC Motor собирается продемонстрировать всю доступную на данный момент модельную линейку, которая состоит из девяти вариантов. В списке значатся седаны, разнокалиберные кроссоверы, пара минивэнов и электромобиль GE3, также представляющий собой вседорожник. Правда, на старте продаж линейка GAC в России будет выглядеть скромнее. По данным «Российской газеты», осенью китайцы выведут на российский рынок три модели – кроссовер GS5, внедорожник GS8 и построенный на той же платформе минивэн GM8.

Младший кроссовер GS5 вытянулся в длину на 4,7 м, оснащается бензиновыми турбомоторами с отдачей в 150 и 170 л.с., но полного привода не имеет, несмотря на полностью независимую подвеску. Любопытно, что представляя GS5 прошлой осенью на автосалоне в Париже, представители китайской компании пояснили, что автомобиль создавали в собственных исследовательских центрах в Гуанджоу, Шанхае и США «с оглядкой на молодежь из рабочего класса и их семьи». Однако же при этом его современная стилистика и оснащенность системами безопасности вызывают ощущение премиальности.

Флагманский вседорожник GS8 сопоставим по габаритам с Toyota Higlnader и тоже может похвастать семью креслами, а в России, скорее всего, будет продаваться с 200-сильным бензиновым мотором, автоматом и полным приводом.

Минивэн GM8 существует как семи-, так и восьмиместном исполнении и располагает на родине весьма роскошными комплектациями, а в движение приводится той же силовой установкой, что и соплатформенный кроссовер. Цены будут объявлены ближе к старту продаж, а дилерские соглашения GAC планирует начать подписывать уже в ближайшие дни.

Интересно, что, хоть в планах китайцев и значится локализация в России сборки как минимум части моделей, на освободившееся хозяйство Ford компания GAC не заглядывается и приобретать завод во Всеволожске не собирается. Об этом «РГ» заявили официальные представители марки. Где и когда именно будет налажена сборка кроссоверов и минивэнов, пока неизвестно.

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