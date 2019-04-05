В России наладят сборку ещё одного кроссовера Audi

Марка Audi оформила сертификационные документы на кроссовер Q8 российской сборки

Судя по документу под названием «Одобрение типа транспортного средства», выпускать кроссоверы Q7 и Q8 будут на калининградском заводе «Автотор». В документах на Q8 заявлены бензиновый V6 3.0 TFSI (340 л.с.) и дизельный V6 3.0 TDI (249 л.с.). Обоим полагается 8-диапазонный автомат и полный привод, а мотору TFSI — 11-сильный стартер-генератор.

Отметим, что до этого Q7 собирали на калужском заводе марки Volkswagen, где кроссоверы делали методом «отвёрточной сборки». (По всей видимости, из SKD-моделей на конвейере под Калугой останутся только микроавтобусы семейства Volkswagen T6.) Что касается Q8 европейской сборки, то ОТТС на автомобили словацкого производства продолжает действовать.

Движение с эмоциями. Audi, в котором ничего не хочется менять

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