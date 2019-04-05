Почему Вы все-таки купите себе кроссовер или внедорожник?

XXI век – это время самого большого разнообразия авторынка, чем когда бы то ни было. И речь даже не идёт про огромное количество марок. Попробуйте вспомнить все классы автомобилей, которыми сейчас представлен автомир: седаны, кроссоверы, внедорожники, универсалы, хэтчбеки, минивэни, А-Класс, B-Класс и многие другие – выбор настолько большой, что кажется, что для любых ваших запросов уже придумали свой класс автомобиля.

Но сегодня мы хотим поговорить не про весь рынок в целом, а уделить внимание его такой большой и значимой части, как SUV и внедорожники.

Почему покупатели всё чаще и чаще выбирают данный класс автомобилей? В чём их преимущество перед остальными? И почему SUV и внедорожники – это ваш правильный выбор?

В нашей статье мы постараемся ответить на все возникшие вопросы.

Взглянем на цифры

За последние 6 лет людей, сделавших выбор в пользу этого типа кузова, стало колоссально много.

Если посмотреть на статистику, то уже начиная с 2013 года продажи SUV в России оказались крупнее, чем продажи B-класса, заняв вместе с классом внедорожников 36% в сегменте пассажирских автомобилей. А к 2018 году SUV – это уже традиционно самый крупный сегмент российского авторитейла.

То, что происходит на Западе, ещё ярче отражает сложившуюся ситуацию. К примеру, в США компания Ford в 2018 году анонсировала ошеломляющую новость о том, что они перестанут продавать простые легковые автомобили, за исключением достаточно успешных моделей Mustang и Focus Active, и отдадут предпочтение внедорожникам,

кроссоверам и коммерческому транспорту. Это своевременная реакция на то, как покупатель в Америке «проголосовал рублем» и вывел в топ-5 продаж 3 полноразмерных рамных внедорожника и 2 кроссовера.

Что же стало причиной того, что класс SUV и класс внедорожников на наших глазах меняет вектор развития автомобильной сферы?

Класс, полный преимуществ

С момента своего появления внедорожник стал предметом вожделения многих

автолюбителей. Давайте рассмотрим плюсы кроссоверов на примере одного из самым

популярных SUV в России – Volkswagen Tiguan.

Он давал массу преимуществ своему владельцу:

БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Volkswagen Tiguan – один из самых популярных автомобилей в своём классе – оснащён системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City, круиз-контролем, ассистентом смены полосы, системой кругового обзора, камерой заднего вида и многими другими системами, гарантирующими Вашу безопасность.

БОЛЬШАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ОБЪЕМ САЛОНА

Всё тот же Volkswagen Tiguan способен буксовать грузы массой до 2,5 тонн, а если вам необходимо дополнительное пространство в салоне, то подушку и спинку заднего сиденья можно сложить и сдвинуть, тем самым расширив объём багажного отделения до 1655 литров. Места хватит на всё, не сомневайтесь!

ЛУЧШИЙ ОБЗОР ЗА СЧЁТ ВЫСОКОЙ ПОСАДКИ

Клиренс Volkswagen Tiguan составляет 200 мм – один из самых больших результатов в своём классе. Разве есть седаны, которые могут похвастаться такими цифрами?

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, ВЫЗЫВАЮЩИЙ УВАЖЕНИЕ И ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ СТАТУС

Все внедорожники обладают большими габаритами, широкими шинами и ярким и мощным кузовом. Их внешний вид с первого взгляда внушает уважение и производит неизгладимое впечатление на окружающих, а быть его владельцем – это ещё

престижно и почётно.

И ГЛАВНОЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ СЪЕХАТЬ С АСФАЛЬТИРОВАННОЙ ДОРОГИ И ПОЛУЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ ЯРКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ!

Любое встречающееся препятствие – это шанс проверить на что же он способен ваш Volkswagen Tiguan. Испугают ли его проселочные дороги, грунтовые трассы или бездорожье? Мы уверены, что нет, ведь все современные автомобили данного класса оснащаются мощным мотором и множеством помощников.

Volkswagen Tiguan оснащается линейкой мощных двигателей и постоянным полным приводом 4Motion с различными профилями движения, что обеспечивает вам максимальную проходимость, высочайший комфорт и удовольствие от каждой поездки.

Но в тоже время, владение внедорожником подразумевало большие финансовые издержки по сравнению с владением, например, обычным седаном. Основными отталкивающими факторами были: расход топлива, стоимость обслуживания и,

собственно, цена подобного автомобиля. Представитель среднего класса, анализировал свои возможности и понимал, что лучше владеть автомобилем, который он в состоянии содержать.

С течением лет многое изменилось. Теперь полноприводный автомобиль, способный удовлетворить все потребности автовладельца – это не обязательно огромный прожорливый монстр с брутальным экстерьером и огромными габаритами, с которыми сложно справиться. Теперь на выбор покупателя представлена масса больших, среднеразмерных и даже компактных машин, с прекрасным современным внешним видом, мощными силовыми установками и массой электронных помощников, позволяющих справиться с габаритами даже очень крупного автомобиля.

А пугающий ранее расход топлива перестал быть проблемой, ведь даже крупные автомобили стали оснащаться гибридными установками и системами экономии топлива, а общая цифра расхода топлива снизилась до вполне приемлемых величин, так, например, средний расход топлива на 100 км дизельного Volkswagen Tiguan составляет всего 7,5 литров– цифра, которая удивит многих автовладельцев.

Что же в итоге?

Итак, настало время вернуться к началу статьи. Почему вы все-таки купите себе кроссовер или внедорожник?

Вы купите его потому, что современный автомобиль в этих классах избавился от минусов, присущих внедорожникам первых поколений и сохранил за собой все его преимущества. Более того, современные SUV и внедорожники обзавелись преимуществами других автомобилей. Теперь не редкость, когда кроссовер или внедорожник не уступают по мощности, разгону, динамике и удобству интерьера современным «заряженным» спорткупе. Произошла эволюция. Теперь вам доступен более большой, безопасный, удобный и проходимый автомобиль по сравнению с обычной легковой машиной за тот же бюджет. Сложно осознанно отказать себе в покупке продукта, лучшего по большинству показателей и дающего больше ощущений.