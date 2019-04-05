Не мы такие, жизнь такая…

Эта фраза — наш лозунг и жизненное кредо миллионов горожан и тех, кто хочет ими стать. Мы стоим в пробках, звереем и начинаем вести себя неадекватно. Практически весь процесс становления нашего автомобильного общества происходил у меня на глазах. Я получил права в 1999 году. Двадцать лет я наблюдаю за тем, как меняется, развивается, а иногда и мутирует транспортный поток. Итоги этого периода гораздо печальнее, чем хотелось бы.

Мы привыкли к тому, что на четырёхполосной дороге средняя скорость колеблется в пределах пяти — десяти километров в час. Это давно уже часть рутины. И у меня есть неоспоримые доказательства, что мы сами в этом виноваты. Дело тут не только в культуре вождения, которой, собственно, в крупных городах практически не осталось. Суть проблемы во всей парадигме потребления, выстроенной с тех пор, как давным-давно «нефть была по сто», а «доллар по тридцать».

Никакие кризисы не изменят одного: наши люди хотят ездить на собственных машинах. Каршеринг и такси машину полностью заменить не смогут. Просто потому, что у нас считается нормальным работать на Чистых Прудах (Беговой, Динамо, Тульской), а жить в Красногорске, Бутове, Новом Солнцеве. Большинство офисов находятся в пределах ТТК, и такая картина характерна не только для Москвы: и в Питере, и в Екатеринбурге, и в Перми деловой кластер всегда стремится быть поближе к историческому центру. Соответственно, квартиры в районах с высокой активностью дорожают со второй космической скоростью, а простые клерки вынуждены брать ипотеку и покупать жилище на окраине, где оно ощутимо дешевле. И в этом — одна из фундаментальных проблем дорожного движения: сотням тысячам менеджеров среднего звена нужно добираться до мест заработка на автомобилях, которые они берут в кредит, чтобы не ездить на метро. Чтобы вы понимали масштабы бедствия: в 2018 году более половины новых автомобилей проданы в рассрочку.

И вот среднестатистический новоиспечённый автовладелец приезжает на свою среднестатистическую окраину, где во дворе припарковаться категорически невозможно. Почему? Потому что в половине новых домов стоянок не предусмотрено вовсе, а там, где они есть, стоимость машиноместа порой выше стоимости машины нашего менеджера. То есть человек купил студию-лофт и модный кроссовер, но, как обычно, решил, что «куда-нибудь воткнётся». Любимый наш «авось» во всей красе.

Далее он ежедневно проводит минимум четыре часа в дороге на работу и с неё. И все четыре часа он торопится. И ему всегда кажется, что соседний ряд движется быстрее. Он многократно перестраивается. И так делают девяносто процентов водителей. В результате имеем кучу умников, играющих в «шашечки» и… та-дам! — пробка подана, извольте-с! Вы заметили, что стоит отпустить впереди едущую машину хотя бы на корпус, в этот промежуток обязательно кто-то влезет? Потому что это уже давно стало условным рефлексом. Есть место — надо занять его первым. А проанализировать ситуацию на дороге совершенно не обязательно. Этим должен заниматься ЦОДД.

И вот всё у нас так. Мы берём ипотеки и кредиты с мыслью «как-нибудь отдам». Мы покупаем квартиры в «человейниках» без гаражей и даже без придомовых территорий и верим, что «уж где-нибудь припаркуюсь». А банки и строительные конторы, соответственно, видят, как формируется спрос, и смело продолжают плодить всё более и более «выгодные» предложения.

А любимую машинку ещё надо обслуживать. И поколение ЕГЭ берет в руки смартфон и запускает приложение, которое подскажет, в каком сервисе ТО будет дешевле. А чтобы ещё сэкономить, можно купить расходники в торговых точках, которые тоже разбросаны, как правило, вокруг МКАДа. По пути необходимо заехать в гипермаркет, а поскольку в будние дни на эти хлопоты времени нет, всё надо успеть за субботу-воскресенье.

Я уже сегодня могу предсказать, что, например, в моём родном Алексеевском районе столицы скоро случится транспортный коллапс, связанный с введением в эксплуатацию нескольких многоквартирных комплексов. Огромные жилые комплексы с тысячами квартир строят в районе, где двухполосная дорога — уже роскошь. Я предвижу, что традиционные пробки утром и вечером на выездах из столицы скоро станут ещё страшнее: достаточно хотя бы проехаться по Люберцам, осознать масштабы строительства и понять, что подобное происходит вокруг МКАДа практически со всех сторон.

Но есть и хорошие стороны. Нам, автожурналистам, например, отрадно сознавать, что спрос на автомобили хоть и может чуть колебаться, но не снизится в обозримом будущем ровно потому, что люди хотят жить и работать. Работать в престижных компаниях, а жить в доступных «многоквартирниках». Мы сами обрекаем себя на постоянный стресс — и конца-края этому не видно. А чё? Не мы такие, жизнь такая…

Текст: Евгений Липовицкий