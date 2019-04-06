Toyota Land Cruiser 200: в кредит за 28 100 рублей в месяц

Сочетая проверенные временем решения и передовые технологии, Land Cruiser 200 сделает Ваше движение к цели уверенным и комфортным. А благодаря исключительной геометрической проходимости, Вы подчините себе любые маршруты и ландшафты.
До 30 апреля 2019 года воспользуйтесь специальным кредитным предложением от Тойота Центр Волгоградский!
Toyota Land Cruiser 200 в комплектации «Элеганс» за 28 100 рублей в месяц*.
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- 1 Вы сами выбираете наиболее комфортный для Вас ежемесячный платеж, что позволяет
сохранить привычный образ жизни, не увеличивая нагрузку на бюджет.
- 2 Даже не дожидаясь окончания срока кредита, Вы можете сдать свою Toyota в кредитный trade-
in дилеру по выгодной цене благодаря высокой остаточной стоимости и уехать на новом
автомобиле.
- 3 Благодаря низким ежемесячным платежам Вы можете позволить себе автомобиль более
высокого класса или в более дорогой комплектации уже сейчас.
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Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский!
Москва, Остаповский проезд вл. 4
Официальный дилер Toyota
* Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт 11_18» при приобретении Toyota Land Cruiser 200 с бензиновым двигателем в комплектации «Элеганс» стоимостью 4 875 000 руб., при первоначальном взносе (ПВ) 2 437 500 руб. и остаточном платеже (ОП) 2 437 500 руб., при сроке кредита 24 месяца. Условия кредитной программы «Комфорт 11_18»: ПВ от 20% от стоимости автомобиля, срок кредита – 24 мес. (36 мес.), процентная ставка 13,8% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 60% (от 20 до 50%) стоимости автомобиля (а/м). Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита – 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). В случае, если Заемщик соответствует критериям Постоянного клиента, то годовая процентная ставка снижается на 1 процентный пункт. Постоянный клиент — это клиент, который на момент подачи заявки на кредит (далее — Заявка) соответствует одному из следующих критериев: — имеет действующий кредитный договор, заключенный с АО «Тойота Банк», срок окончания которого составляет не более 3 календарных месяцев от даты подачи Заявки; — оформил Заявку в течение первых 3 календарных месяцев с момента полного исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному с АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Лицензии Банка России №3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 19.04.2019 г.
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