Lincoln Aviator получит аудиосистему с 28 динамиками

Комплекс Revel Ultima 3D может работать в трех режимах

В оснащение нового Lincoln Aviator войдет аудиосистема объемного звучания Revel Ultima 3D с тремя режимами воспроизведения и 28 динамиками. Компания обещает абсолютно новый уровень погружения в «звуковой кокон»: для этого на центральную консоль добавлен слайдер регулировки интенсивности звучания, а на потолок — четыре набора двухуровневых динамиков.

Аудиосистема «Авиатора» оснащена тремя предустановленными профилями работы: stereo, audience и on-stage. Они различаются интенсивностью звучания потолочных динамиков и твитеров в задних стойках. По ощущениям режимы варьируются от прослушивания музыки, находясь между двумя колонками, до присутствия на сцене во время музыкального представления.

Частью аудиосистемы стали 12-канальный усилитель, два сабвуфера и мидвуфер, 25-миллиметровые твитеры, два среднечастотных динамика и потолочная двухуровневая акустика. Кроме того, медиакомплекс поддерживает технологию Clari-Fi, позволяющую восстанавливать качество звука в сжатых файлах. На качество музыки в салоне Lincoln Aviator также работают акустические лобовое и боковые стекла, а также акустические накладки днища и колесных арок.

Еще одной особенностью Lincoln Aviator станут особые звуковые уведомления. Они созданы на основе шести музыкальных фрагментов, записанных Детройтским симфоническим оркестром. Уникальные мелодии, представляющие собой сочетание ударных, скрипки и альта, будут информировать водителя практически обо всем — от открытия лючка бензобака до непристегнутых ремней безопасности.

Кроссовер Lincoln Aviator пообещал быть «мощнее суперкаров»

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен