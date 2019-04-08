Volkswagen готовит к премьере новый электро-кроссовер.

Концерн Volkswagen объявил о готовящейся премьере концепта по имени I.D. Roomzz: прототип следует воспринимать как намек на серийный электрический вседорожник, дата начала продаж которого уже обнародована.

О самом концепте при этом пока ничего не известно: Volkswagen расщедрился лишь на интригующий тизер. Впрочем, и из него понятно, что экстерьер I.D. Roomzz будет выполнен в том же стиле, что и внешность прочих электрических «Фольксвагенов». Например, кроссовер получит светодиодную оптику с визуально объединяющей фары светящейся полосой, протянувшейся через «радиаторную решетку». Известно также, что по габаритам концепт получился весьма внушительным.

Концепту пообещали некую «принципиально новую конфигурацию сидений», не вдаваясь при этом в подробности, о чем идет речь, но заявив, что попутно кроссовер получит и некую особую систему трансформации салона. Наконец, в полном соответствии со званием концепта I.D. Roomzz сможет похвастать системой IQ.Drive, которая обеспечит ему автономность четвертого уровня. Это означает, что в подавляющем большинстве случаев кроссовер сможет сам справляться с дорожными ситуациями.

Разработан концепт, очевидно, на модульной платформе MEB, которая создана немцами специально для семейства электрокаров. Серийным прототип I.D. Roomzz станет, впрочем, не ранее 2021 года, а продаваться, скорее всего, будет только на рынке Китая, о чем говорит место дебюта концепта: его премьера пройдет на Шанхайском автосалоне.

Первенцем же семейства и первым электрокаром VW для Европы должен стать хэтчбек I.D. – его продажи стартуют в 2020 году, причем производитель уже пообещал, что стоимость электрокара будет сравнима с ценой дизельного «Гольфа».

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