Bentley Bentayga V8 Design Series: современный стиль и динамичный характер

• Эксклюзивная серия модели Bentayga с двигателем V8

• Новая яркая версия роскошного внедорожника особенно заметна в городском потоке

• Колесные диски серого цвета Palladium Grey Paragon и двухцветная кожаная обивка от ателье Mulliner

• Черные элементы отделки Bentayga Blackline в стандартном оснащении

Компания Bentley представляет Bentayga V8 Design Series – современную, стильную и невероятно динамичную версию самого роскошного в мире внедорожника.

Уникальные дизайнерские решения для интерьера и экстерьера новой серии от специалистов ателье персонализации Mulliner гармонично сочетаются с опциями Bentayga, создавая невероятно привлекательную версию уже известной модели.

Bentayga Design Series, созданная на базе динамичной и маневренной модели Bentayga V8, так же, как и остальные модели, производится вручную на единственном заводе марки в английском городе Крю.

Design Series – это своеобразное переосмысление элегантного и при этом атлетичного облика Bentayga с акцентом на исключительные характеристики и роскошь. В новой версии модели ателье Mulliner предлагает эксклюзивные легкосплавные колесные диски серого цвета Palladium Grey Paragon, оборудованные самовыравнивающимися вставками с изображением литеры «В».

Салон с двухцветной отделкой оформлен в притягательных оттенках и дополнен особыми деталями: карбоновыми элементами с новым ромбовидным рисунком, кожаной обивкой сидений цвета Beluga с яркими акцентирующими линиями, а также стильными часами Breitling с перламутровым циферблатом.

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