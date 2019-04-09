«УАЗ» показал каким был тюнинг «козлика» в 90-х

Компания напомнила об уникальном внедорожнике ателье «ЛЛД-авто»

Ульяновский автомобильный завод напомнил об уникальной версии УАЗ-31514 (знаменитый «козлик»), который начали выпускать в 1994 году братья Александр и Михаил Ларины на первом частном автозаводе России. Та машина получила индекс 31512 ЛЛД и от оригинальных внедорожников отличалась оформлением кузова и салона.

УАЗ-31512 ЛЛД, доработанный специалистами «ЛЛД-авто», получил декоративные накладки на передний и задний бамперы, молдинги, крылья, пороги, решетку радиатора и жесткую крышу из стеклопластика. Крыша оснащалась специальными креплениями и в случае необходимости ее можно было легко снять. Обычное плоское стекло в ателье меняли на панорамное, устанавливали защиту кузова, полностью перешивали салон и оборудовали внедорожник неослепляющими зеркалами заднего вида. При этом все компоненты изготавливались российскими компаниями.

Также в активе «ЛЛД-авто» был пикап УАЗ-31512 TRUCK ЛЛД. У него была растянутая на 650 миллиметров колесная база, усиленные задние рессоры изготовленная из пластика уникальная кабина. Грузовая платформа длиной 1,7 метра вмещала 2,5 куба груза.

Двигатель внедорожника компания не трогала. Это был бензиновый агрегат объемом 2,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Он сочетался с четырехступенчатой механической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой.

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