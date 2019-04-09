Инстинкты ледяного дрифта

Лёд – субстанция опасная, об этом знает каждый водитель. Мало того, что на дороге он всегда внезапен и не вовремя, так ещё и зацепиться за него можно только при помощи хороших шипов и отточенного навыка. А есть другие средства не улететь в кювет?

Главный враг скользкого покрытия — это не неумение, а скорость – чуть-чуть перебрал, и ты уже не стильный джентльмен в современном кроссовере, а форменная корова на льду, да ещё кверху тормашками. Но если нащупать ту грань, за которую можно зацепиться, и уметь удержать на ней машину, то ездить можно, и даже очень быстро. Конечно, в современных автомобилях половину дела за вас сделает электроника вкупе с механикой. И вот эта электроника – механика бывает очень разной, даже внутри одного бренда. Насколько послушность одной модели отличается от другой продемонстрировала компания Mitsubishi во время заездов по замёрзшему озеру в окрестностях Екатеринбурга. Места здесь суровые, но при том автомобильные – рядом УГМК со своим знаменитым супермузеем в Верхней Пышме. Молодёжь любит ездить быстро круглый год и разрисовала естественную ледовую гладь первосортной гоночной трассой. Такой, что аж дух захватывает и провоцирует в каждом повороте вылететь на бровку. Но…

Два кроссовера Mitsubishi – Outlander и Eclipse Cross. Два поколения системы S-AWC, две идеологии управления и два разных портрета владельца. Спокойный вальяжный Outlander, семейный и тяжёлый. И верткий, шустрый Eclipse Cross, нацеленный на молодёжь и агрессивный напор за рулём. Разница размерная подчёркнута и различиями техническими. У большей машины активный передний дифференциал, корни которого уходят к боевым Mitsubishi Lancer Evolution, электронноуправляемая муфта сзади и комфортные, неспешные настройки системы стабилизации, одёргивающие мотор сразу и полностью, лишь только умный датчик ускорений почувствует малейший снос или занос. У спортивного «компакта» задняя муфта аналогична, но вместо активного дифференциала спереди электронная имитация при помощи продвинутой и более совершенной тормозной системы. И автоматика противозаноса у Eclipse бодрее – работает чётче и даже позволяет немного поскользить, прежде чем спасать нас с вами сбросом газа.

Дуга поворота на голом льду – очень сложное упражнение. Малейший перебор со скоростью, и ничего — ни новые шипы на колёсах, ни электроника, ни самые совершенные действия водителя не способны вернуть машину на траекторию. Только тончайший расчёт, и крепкое, мужское торможение до. Но есть нюансы. Тяжёлый на заднюю часть Outlander дольше сопротивляется заносу, но если уж понесло, то держись! И выставлять боком перед поворотом, и ловить этот объёмистый перевозчик в дуге тяжело – не создан он для скоростного дрифта. Другое дело – Eclipse Cross. Короче, на голову послушнее, легче и главное – с более прозрачной электроникой. То, что на старшем «братце» получалось с пятой – шестой попытки, здесь даётся с первой и легко повторяется потом.

Круг за кругом оттачивается автоматика реакции на боковое скольжение по льду. Вот уже не только «пятаки», но и «восьмёрки» стали безупречными – правильная работа рулём при постоянном газе, работа газом, тормозами, загрузка передней оси перед поворотом. Вроде простые истины… И так, под непрерывный ледяной душ из-под колёс вплоть до момента, пока не сдаст самое слабое звено. Что перегрелось первым? Вовсе не муфта в приводе задних колёс, как принято считать. От долгих шлифований колёсами льда повысилась температура вариатора. Но ничего фатального не произошло. Постояли 4 минуты, остыли, да и поехали дальше, только и всего.

В чём смысл подобных ледовых школ? Смысл есть. Большая часть нашей страны половину года ездит по скользким дорогам. Лёд ранним утром с одинаковой вероятностью встречается под колёсами жителей Дальнего Востока и Москвы. Быть готовым к ледяным ловушкам – больше чем полезно, это главное условие безопасности. А кроме того, надо уметь понимать, что и как делает автоматика в вашем автомобиле. Только так получится не только не бояться ездить по льду, но и получать от этого удовольствие