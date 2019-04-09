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Дилер-клуб   9 апреля 2019   

Градус выше – шипов меньше! 

С каждым днем все теплее и теплее. Снег растаял, дороги сухие, на термометре давно держится плюс. Разве это не повод задуматься о смене зимней резины на Вашем NISSAN или INFINITI на летнюю? 

Автоцентр на Таганке и в Люблино давно позаботился о Вашем автомобиле и сделал специальное предложение шиномонтаж с преимуществом 30%. 

Будьте уверены, все шиномонтажные работы будут выполнены безукоризненно и с использованием качественных расходных материалов. 

 Мы всегда предоставляем гарантию на все работы, т.к. не сомневаемся в своем профессионализме. 

И это еще не все! 

Если Вы воспользуетесь услугами в комплексе: шиномонтаж + хранение, мы  сделаем проверку и регулировку развала-схождения: 

  • для автомобилей NISSAN   2000 р 
  • для автомобилей INFINITI 3000 р. 

Переобуть свой автомобиль >>> 

 

Узнайте подробности предложения у наших сервисных консультантов по телефонам: 

+ 7 495 1541477сервис NISSAN 

+ 7 495 2664537сервис INFINITI 

 

 

 

Автоцентр на Таганке и в Люблино 

Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI 

Наши автоцентры: 

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7 

ул. Ставропольская, дом 41 

www.auto-center.ru 

 

*Предложение действительно до 30.04.2019 и распространяется для гарантийных и послегарантийных автомобилей. 

Предложение не суммируется с другими акциями и дисконтными картами. Также в рамках акции нельзя воспользоваться сертификатами (комплиментарный/сервисный/купон). 


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