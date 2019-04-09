Градус выше – шипов меньше! 

С каждым днем все теплее и теплее. Снег растаял, дороги сухие, на термометре давно держится плюс. Разве это не повод задуматься о смене зимней резины на Вашем NISSAN или INFINITI на летнюю?
Автоцентр на Таганке и в Люблино давно позаботился о Вашем автомобиле и сделал специальное предложение – шиномонтаж с преимуществом 30%.
Будьте уверены, все шиномонтажные работы будут выполнены безукоризненно и с использованием качественных расходных материалов.
Мы всегда предоставляем гарантию на все работы, т.к. не сомневаемся в своем профессионализме.
И это еще не все!
Если Вы воспользуетесь услугами в комплексе: шиномонтаж + хранение, мы сделаем проверку и регулировку развала-схождения:
- для автомобилей NISSAN – 2000 р.
- для автомобилей INFINITI – 3000 р.
Узнайте подробности предложения у наших сервисных консультантов по телефонам:
+ 7 495 1541477 – сервис NISSAN
+ 7 495 2664537 – сервис INFINITI
Автоцентр на Таганке и в Люблино
Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI
Наши автоцентры:
ул. Марксистская, д. 34, корп. 7
ул. Ставропольская, дом 41
*Предложение действительно до 30.04.2019 и распространяется для гарантийных и послегарантийных автомобилей.
Предложение не суммируется с другими акциями и дисконтными картами. Также в рамках акции нельзя воспользоваться сертификатами (комплиментарный/сервисный/купон).
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