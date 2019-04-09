Градус выше – шипов меньше! 

С каждым днем все теплее и теплее. Снег растаял, дороги сухие, на термометре давно держится плюс. Разве это не повод задуматься о смене зимней резины на Вашем NISSAN или INFINITI на летнюю?

Автоцентр на Таганке и в Люблино давно позаботился о Вашем автомобиле и сделал специальное предложение – шиномонтаж с преимуществом 30%.

Будьте уверены, все шиномонтажные работы будут выполнены безукоризненно и с использованием качественных расходных материалов.

Мы всегда предоставляем гарантию на все работы, т.к. не сомневаемся в своем профессионализме.

И это еще не все!

Если Вы воспользуетесь услугами в комплексе: шиномонтаж + хранение, мы сделаем проверку и регулировку развала-схождения:

для автомобилей NISSAN – 2000 р .

для автомобилей INFINITI – 3000 р .

Переобуть свой автомобиль >>>

Узнайте подробности предложения у наших сервисных консультантов по телефонам:

+ 7 495 1541477 – сервис NISSAN

+ 7 495 2664537 – сервис INFINITI

Автоцентр на Таганке и в Люблино

Официальный дилер марок NISSAN и INFINITI

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41

www.auto-center.ru

*Предложение действительно до 30.04.2019 и распространяется для гарантийных и послегарантийных автомобилей.

Предложение не суммируется с другими акциями и дисконтными картами. Также в рамках акции нельзя воспользоваться сертификатами (комплиментарный/сервисный/купон).