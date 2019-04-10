Lotus все же построит спортивный кроссовер

Компания Lotus, известная своими легкими компактными спорткарами, упорствует в намерении освоить ранее неизведанные сегменты автомобильного рынка. Однако, руководство Lotus уверяет, что самый практичный автомобиль бренда все же останется спорткаром.

Нынешний глава Lotus Фил Попэм заявил изданию Automotive News, что вседорожник Lotus полностью сохранит ДНК бренда: компания не собирается разрабатывать «танк» только ради того, чтобы заработать на нынешнем спросе на вседорожники. «Мы – бренд спортивных автомобилей. В центре внимания нашего бренда – водитель и ощущения от вождения. Именно в этом заключается ДНК Lotus. Однако, мы считаем, что у бренда есть потенциал, выходящий за рамки одних только спорткаров, и со временем мы выйдем в другие сегменты», — заявил Попэм.

В Lotus, планируя разработку кроссовера, всерьез рассчитывают на ресурсы концерна Geely, в состав которого сейчас входит. Это означает доступ не только к финансированию, но и к технологиям других компаний, входящих в концерн, включая Volvo и Polestar. Таким образом, не исключено, что свой вседорожник Lotus построит на модульной платформе Volvo – тем самым он станет близким техническим родственником, например, Volvo XC40.

Кроме того, Lotus в настоящий момент завершает работу над проектом Omega – электрическим гиперкаром, который разрабатывает в содружестве с Williams. Наконец, Фил Попэм пообещал представить в следующем году еще один проект – некий совершенно новый неэлектрический спорткар, который должен стать, судя по всему, квинтэссенцией технологий, которыми располагает марка, и ее философии.

Тем временем в сети уже появились патентные изображения будущего полноприводного кроссовера Lotus, спортивный характер которого сразу считывается и по виду спереди, и по архитектуре задней части, решенной в стилистике купе Evora и снабженной намекающим на динамику машины диффузором. Появиться такой Lotus может уже в следующем или 2021 году.

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